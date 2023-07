Hyener og flere bein oppdaget i Sibir, en ekte «forhistorisk tidskapsel»

Dette er en uvanlig forhistorisk kapsel som russiske forskere har brakt frem i lyset: i hjertet av Sibir, i republikken Khakassia, fant de et stort antall bein, fra Pleistocene-perioden (bein av dyr som levde fra 2,58 millioner år til 11 700 år) År siden). Tidligere).

De oppdaget også den eldste 42 000 år gamle hyenegrotten som noen gang er oppdaget i Asia. kontaktet 26. Jun 2023. En samling som gir enestående innsikt i regionens biologiske mangfold i denne avsidesliggende perioden.

400 kg 42 000 år gamle bein

For fem år siden snublet innbyggerne i området over gropen fordi det «Frostgrotte». Men eksperter fra Institutt for plante- og dyreøkologi ved Ural-universitetet (Ekaterinburg, Øst-Sibir) sa at det ville være nødvendig å vente til juni 2022 for å besøke det, som ligger i et isolert område. Geologi og mineralogi til den sibirske grenen til det russiske vitenskapsakademiet og den speleologiske klubben i Abakan, hovedstaden i Kaukasus.

«Størrelsen på hulen var fantastiskDet sier Pavel Kritnev, leder for speleologklubben, i en pressemelding. Hvis Borodinskaya Beshchera-hulen (ikke langt derfra) er den største i Sibir, «Frostgrotte» (omtrent tre ganger mindre) sannsynligvis den andre.»

I tillegg til størrelsen, utmerker gropen seg ved sine unike bevaringsforhold: bein ble funnet på overflaten – selv uten å grave ut – noen av dem bemerkelsesverdig bevart i is.

Paleontologer har funnet rester av eldgamle brunbjørner, rever, ulver, mammuter, neshorn, yaks, kjempehjort osv. spredt i hulen.Megaloceros giganteus), neshorn (ull og merk), stær, ullbison, hester, gnagere, fugler, fisk… og til og med frosker eller padder.

Totalt samlet de rundt 400 kilo bein, nøye sendt til Jekaterinburg for dybdeanalyse. «Listen over dyr er for lang»Faktisk bekrefter Dmitry Malikov, hovedforskeren ved Institutt for geologi og mineralogi.

Takket være Mercks nesehornrester (Dicerorhinus kirchbergensis) nå utdødd, har alderen til de forskjellige beinene blitt bestemt til å være omtrent 42 000 år, derav fra Pleistocen. «Disse funnene gir viktig informasjon om datidens flora og fauna, og kaster lys over dyrets kosthold og klimaet i regionen.»Han utvikler seg.

Et hule med esler kommer for å gnage bein

Forskere mener hulen fungerte som et hule for hyener for tusenvis av år siden – og fossilene tidligere avslørte at de tilhørte en utdødd art. Chasmaborthetes En gang i stand til å motstå de ekstreme forholdene på det arktiske kontinentet.

Beina ble knust og mange rester av neshorn, elefanter eller hjort var i anatomisk rekkefølge, med ulna og radius sammen. Flere elementer beviser at kraftige rovdyr ville ha dratt likbitene til disse stedene.

Bein av babyhyener har også blitt identifisert i stort antall, noe som er ekstremt sjeldent. «Bein av større hyener er vanligvis bevart fordi beinene til unge individer er mer skjøre, løse og myke. De kan bli bitt av hyenersier Dmitry Kimranov, seniorforsker ved Institutt for plante- og dyreøkologi. Vi fant til og med en komplett hodeskalle, flere mandibler og melketenner av en ung hyene..«

Dette gir forskerne muligheten til å studere vekstmønstrene til disse unge dyrene, deres matvaner og utviklingen av tennene.

Det er en lignende hule i Russland, kalt «Geographic Society Cave» («Пещера Географического общества»), som ble gravd ut i slutten av sovjetperioden. Men blant alle funnene i denne hulen er det ikke mange hyenerester, enn si komplette hodeskaller.

Teamet vårt fant ikke én, men to komplette hodeskaller, noe som er ekstremt sjeldent. Denne typen innovasjon i Russland kan telles på fingrene på én hånd. – Dmitrij Kimranov.

Forskere understreker at denne utrolige forhistoriske kapselen er avgjørende for å forstå Pleistocene-tiden. Den gir uvurderlig informasjon om den eldgamle faunaen som en gang blomstret i Sibir og dens mangfold. Analyse av koprolitter, det vil si fossilisert avføring, skulle også gi annen verdifull informasjon som har blitt holdt hemmelig i fjellet i tusenvis av år.

