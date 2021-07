Hyllest ble gitt til Liverpool-komikeren Tom O’Connor, som døde i en alder av 81 år

Liverpool-tegneserien Tom O’Connor døde i en alder av 81 år.

Komikeren og skuespilleren var vert for Name That Tune Music Quiz fra 1976 til 1988.

Han er også kjent for å være vert for Crosswitz, Big Pockets og The Zodiac Game.

O’Connor ble diagnostisert med Parkinsons sykdom for 14 år siden, og hans tilstand har forverret seg de siste to årene.

Han døde på sykehuset søndag morgen med familien rundt seg, som beskrev ham som en “ekte mann.”

Tom O’Connor med Sir Norman Wisdom gjeld: B.A.

O’Connors komedikarriere begynte i arbeidende herreklubber, selv om han også dukket opp på TV i show inkludert Comedians og Opportunity Knox.

Senere etablerte han seg som et kjent navn på 70- og 80-tallet, inkludert Big Pockets og The Zodiac Game.

O’Connor vert navnet That Tune fra 1976 til 1983.

Unrecorded – Kunst og underholdning Podcast av ITV News

O’Connor fortsatte å vises på TV senere i karrieren, med hovedrollen i BBC Soap Doctors tidlig på 2000-tallet og den populære utgaven av Come Tine With Me i 2010.

I 2011 dukket han også opp på Pointless Celebrity Quiz med svigerdatteren Denise Lewis, en tidligere olympisk atlet.

Byrådet i Liverpool hyllet O’Connor i et innlegg på sin offisielle Twitter-side.

“Den triste nyheten om dødsfallet til veterankomikeren fra Liverpool, Tom O’Connor, har brutt,” heter det.

“Våre tanker er til hans familie og venner. Takk for at du smilte Tom.”

TV-programleder Pierce Morgan hyllet også O’Connor.

“RIP Tom O’Connor, 81. Komiker, TV-programleder, Liverpool-legende og veldig morsom mann,” tvitret han.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Takk Tom for all latteren. ”

BBC Breakfast-programleder Dan Walker twitret: “Så trist. Jeg var glad for å møte Tom O’Connor, som var snill, morsom og en ekte agent.

“Jeg elsket å se ham i Delhi – Crosswitz var stor. Mine medfølelser går til familien og vennene mine.”