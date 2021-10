Hyllest til Bernard Debbie: Mange kjendiser og anonyme på et masseshow i Paris

Første religiøse seremoni til ære for Bernard Tabi i Paris: Flere personligheter, inkludert hennes familie, hennes slektninger og førstedame Brigitte Macron, møttes i kirken Saint-Germain-des-Prague i Paris onsdag.

Kisten kom inn i kirken og applauderte, bemerket AFP -reporteren.

Personligheter filtrert av en viktig sikkerhetstjeneste kom i dråper.

Presentatør Michael Trucker, fotballspiller Basili Foley, daglig leder for nyhetskanalen BFM TV Mark-Olivier-Fogeal, promoter Jacques Sakula og forretningsmannen Seville Neil, og kjendiser fra kinoen, regissør Claude Louch, skuespiller og sanger Line Renat eller skuespiller Pierre RTD.

I forsamlingen var en av de politiske skikkelsene tidligere president Nicolas Sarkozy, tidligere ministre Jean-Louis Porlo, Bernard Kochner og Rashida Dadi.

Fra klokken 10 tok allerede hundre besøkende plass foran kirken. Noen tok til og med med seg stoler til seremonien.

Flere politifolk omringet torget i kirken. “Ah, dette er for Nanard,” ropte en forbipasserende.

“Jeg kom for å gratulere utøveren og mannen som bidro så mye til fransk fotball”, Hughes Modestin, 54, sa at han utnyttet ferien. “Jeg er fra Vestindia, og det er viktig for meg at han ga OM en sjanse for spillere som Joslyn Angloma fra Guadeloupe.”

“Han er en skikkelse i Frankrike, næringslivet og politikken.” Jean-Claude, 68, trakk seg fra Wal-de-Marne, forklarte ham “Å ære”. “Han gjorde noen gode ting, han gjorde noen dårlige ting. Du må huske det hele.”, Hans kone Francois, 77.

Rett før den religiøse seremonien begynte, samlet rundt 200 mennesker seg foran kirken, uten å telle journalister.

Bernard Debbie døde av kreft i sitt parisiske hjem i en alder av 78 år søndag. En brennende kirke blir satt opp i Marseille torsdag, hvor han skal begraves på fredag.