Hyundai Ioniq 5 N kan enkelt utvikle 584 hk

Hyundai Ioniq 5 blir ikke bare en fin elbil: Sport N-versjonen lover å være veldig kraftig.

Ioniq 5 ble utgitt nylig, og den har allerede fått en teknisk oppdatering med utseendet til et nytt 77,4 kWh-batteri. Den føyer seg dermed inn i rekken av Kia EV6 og andre Genesis GV60. Men den koreanske kryssingen vil ikke stoppe der: A Kraftig Hyundai Ionic 5 IN Under forberedelse.

På veien til den nylig valgte Kia EV6 Årets bil 2022Ioniq 5 vil også være tilgjengelig i en avansert versjon som foretrekker dynamikk. Dette ble annonsert av de første kamuflerte eksemplene i utvikling: senket på lavprofildekk, og så vidt gjemmer seg bak de sporty felgene et overdimensjonert bremsesystem.

Hyundai Ioniq 5 0-100 km/t på 3,5 sekunder

Det ser ut til at de første ryktene om Hyundai Ioniq 5 N er bekreftet. Det eneste ukjente for øyeblikket: det mekaniske stoppet. Men koreaneren kunne da følge sin fetter og innta en lignende konfigurasjon med to elektriske motorer.

som Kia EV6 GT Derfor kan den levere imponerende 584 hk for et dreiemoment på 740 Nm, og krever dermed akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder. Utgivelsesdatoen for denne versjonen er foreløpig ukjent.