Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 ladeproblem på Tesla Superchargers er løst

Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 er født av elektriske kjøretøyer som tilbyr noen av de beste ytelsene, effektiviteten og ladekraften som er tilgjengelig på markedet i dag. Men med et svart punkt: umuligheten foreløpig å lade den på Tesla V3 Superchargers.

Dette er et hyppig spørsmål som har blitt stilt til oss i flere måneder i kommentarfeltet eller på sosiale nettverk, og litt mer når store feriereiser nærmer seg: Hvorfor prøve å lade opp? EV6 Og Ionisk 5 (og snart 6), begge basert på E-GMP-plattformen for Kia og Hyundai, fører systematisk til feil i Tesla V3-ladere låst opp for andre merker ? Det er til og med en tråd på forumet vårt Som i dag teller 12 sider !

Det er enda mer frustrerende at begge modellene er pålitelige og effektive over andre ladenettverk, heller ioniskOg elektra hvor rasknoe som gjør det mulig å gå fra 10 til 80 % av en lading på 18 minutter, en tid som nå kan nås i alle temperaturer takket være tillegget av batteriforbehandlingen som nettopp er implementert.



Et annet spesielt irriterende poeng: fullstendig radiostillhet fra koreanske merkers side fordi vi offisielt ikke vet hvor problemet kommer fra. En ting er imidlertid sikkert: Det er et kommunikasjonsproblem mellom ladestasjonen og bilen.

Hva er årsaken til denne misforståelsen? To hypoteser ifølge kommentarene: låsing av selve kontakten på siden av kjøretøyet eller, dypere, inkompatibilitet med den unike arkitekturen på e-GMP-plattformmarkedet. Det fungerer annerledes enn andre 800V-systemer som de i Porsche Taycan Og Audi e-tron GTsistnevnte øker faktisk spenningen fra 400 til 800 volt over motoren og omformeren, som er en måte å gjøre ting på som Tesla-stasjoner ikke tåler og som da vil være standard.

Derfor, mange forhold i fravær av offisiell kommunikasjon, validerer representanter for koreanske produsenter eksistensen av problemet, men har ingen kommentar. Vi kan imidlertid stole på at Tesla, i sin vilje til å åpne opp for andre merker, vil ta opp problemet direkte: Amerikaneren, uten å oppgi ytterligere detaljer, har identifisert opprinnelsen til problemet og levert en oppdatering til Superchargers-programvaren som rulles ut nå. Men hvis denne utviklingen vil tillate Ioniq 5 og EV6 å utføre påfyllinger, vil de ha «begrenset kraft».