Hyung Choi vant Queen Elizabeth-konkurransen

Lagt ut 05.06.2022 kl. 00:27



OSS.n I løpet av den intense siste uken fulgte flere personligheter hverandre: den andre utgaven av Queen Elizabeth-konkurransen dedikert til cello var nok en gang en utmerket flytur. En-månedsshowene så fremveksten av svært forskjellige musikere, så spådommene var kompliserte.

Hver kveld kl. 20.00 foreslo to kandidater med Brussels Philharmonic (arrangert av Stephen Denive) en konsert etter eget valg, spesielt det obligatoriske verket komponert av tyske J்க்rg Whitman for denne sesjonen. Med tillatelse fra Gautier Capuçon, Myung-Wha Chung, Natalie Clein, Roel Dieltiens, Anne Gastinel, Marie Hallynck, Frans Helmerson, Anssi Karttunen, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Sharon Robinson, Zianed Wang og Antonio Menes Under ledelse av Ledure, en avgjørelse må gjøres mellom dem. Resultatet er en balansert gaveliste som gjerne belønner mot.

Hyong Choi, utdannet



Palmer:

Førstepremie – Queen Elizabeth International Grand Prize

: Hyong Choi

Andre premie

: Yibai Sen.

Tredje premie

: Marcel Johannes Kids

Fjerde premie

: Oleksiy Shadrin

Femte premie

: Petar Pejcic

Sjette premie

: Brian Cheng

Ukategoriserte vinnere:

Før merkelappen

Stephanie Huang

Jermias Philadel

Wuchen Jeong

Samuel Neiderhauser







Zul Yoon