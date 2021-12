I 2021 slo Kate Middleton Megan Markle med dette blendende antrekket.

Det er på tide å gjøre status. Da han kom til kongefamilien, reiste Megan Markle seg for Kate Middleton. Noen ganger kunne hertuginnen av Cambridges svigerinne løpe for ham for den best kledde kongekronen. Men på slutten av året når kona til prins Harry er relativt smart, er det dronningen som forbereder seg på å vinne løpet.

Å se eller 28. september gjorde Kate Middleton en guddommelig opptreden på London-premieren. Vent med å dø. Moren til George, Charlotte og Louise valgte en gullkjole og et fantastisk halskjede signert Jenny Backham. Og Daniel Craig Seg selv Han motsto ikke trangen til å gi ham et kompliment den kvelden. Som BFM TV påpeker, genererer dette plagget 1328 % flere søkeord enn det gjennomsnittlige årlige søket etter kongelig antrekk på Google Trends. Den svarte Armani-kjolen som Megan Markle hadde på seg under hennes eksplosive intervju med Oprah Winfrey var i stand til å vise en score på 1041 %. For sin del Daglig post Påpeker at hertuginnen av Sussex brukte mer enn Cambridge. Gjennom året viser hyllene hans frem 70 000 euro til publikum, mens mot Kate 53 000 forblir “effekten” den samme.