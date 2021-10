I årevis har kaffetraktere betalt skatt på ølet de ikke serverer

I årevis beskattet de fat med 192 øl i stedet for 168. Med andre ord betalte de skattemyndighetene tusenvis av euro for ølene de ikke serverte.

Dette er en spillveksler for de tusenvis av kaffetraktere som har valgt et flatt momssystem.

Dette spørsmålet kan virke dumt og ufarlig. Til og med anekdotisk. For kaffetraktere er det langt fra det. Hittil har skattemyndighetene anslått at fatet tillater uttak av 192 øl. Kaféforbundet regnet med 168. Statsrådet hadde nettopp vunnet bedriftseiernes sak.

Bak baren kan Mehdi raskt og nøyaktig presentere kopprøret, slik han forklarer: “Du serverer på best mulig måte, 192 glass, det er ikke fysisk mulig. Når du tegner en øl, er det alltid et lite øl som faller. Det kalles forkledning.”

“Jeg synes det er vanskelig å se staten kompensere oss med tilbakevirkende kraft”

For denne eieren av tre institusjoner i Louvre, Avgjørelsen fra statsrådet er en liten seier. “I morges da jeg våknet, var jeg glad! Men denne avgjørelsen må følges av fakta. Jeg synes det er vanskelig å se staten kompensere oss med tilbakevirkende kraft. Men samtidig ville det være bra fordi vi ikke solgte dem det øl!” Lance Mahdi er animatør.

Kaféforeningen anerkjenner den eksakte situasjonen. “Statsrådet avbryter eksplisitt og enkelt pakken. Vi vil forhandle konstruktivt med Skatteetaten om å omorganisere denne pakken for 2020, og muligens også 2021. Vi vil be administrasjonen beregne den faktiske strømningshastigheten til et fat øl. ” Detaljer Jeg er Olivier Bertin, FedCafs advokat.

Minst € 76 millioner ble mottatt uten begrunnelse

Ifølge sektorens beregninger vil tap svinge mellom 13.000-17.000 euro per kaffe per år. Totalt hadde skattemyndighetene mottatt minst 76 millioner euro uten begrunnelse.

Det gjenstår å se hvilke handlinger som vil bli fulgt av vedtaket fra statsrådet, som sektoren har ventet på i mange år.