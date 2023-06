I Belgia ønsker Pierre-Yves Dermagne å tvinge produsentene til å redusere fortjenestemarginene sine

Etter fransk modell ønsker Belgiens økonomiminister Pierre-Yves Derman å tvinge produsentene til å redusere fortjenestemarginene sine.

I Frankrike har 75 store agro-matprodusenter som Coca-Cola, L’Oréal, Mondelez og Nestlé lovet å redusere prisene for hundrevis av produkter som er berørt av høy inflasjon fra 1. juli. I Belgia har sosialisten Pierre-Yves Derman det samme håpet selv om det foreløpig ikke dukker opp et politisk flertall for prisstopp.