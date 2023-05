«I bite my fingers»: Julien Boislier om forholdet til en skuespillerinne, denne feilen han gjorde på TV

Julien Boislier feirer sin 53-årsdag 26. mai 2023. Claire og jeg Ikke mye ser ut til å ha endret seg for nesten tjue år siden. Hvis han ikke viser talentet sitt på storskjerm eller liten skjerm. Den ble nylig sendt på nytt på France 2 å skje, en kul TV-film med ham i hovedrollen overfor Julie De Bona. På den personlige siden er skuespilleren tilregnelig, men han lot selvtilliten glippe for noen år siden…

I 2011 var Julien Boislier gjest i programmet Vi er ikke i sengThrilleren setter ham opp mot Laurent Rouquier og snikskytterne Natacha Boloni og Audrey Bulvar, sammen med partneren Tomer Sisley. En søvnløs natt. Han benyttet anledningen til å fortelle om stykket han satt opp. Selv om du elsker meg«Den snakker om paret, og vanskelighetene vi har med å leve med hverandre i hverdagen, selv når det er mye kjærlighet«. Det var da han igjen ga en personlig uttalelse om dette temaet: «Jeg har sagt før at når vi er et par, biter jeg i fingrene. Jeg diskuterte med folk under min tur i provinsene, og det slapp meg unna: Jeg ble forelsket i mer enn en kvinne. Et år og jeg har bare tenkt på det en stund nå. Men hvorfor publiserte jeg dette?«

Hvem er kjæresten til Julien Boisselier?

Som hans kollega Tomer Sisley svarer: «Jeg er glad du sa det, for helt siden du begynte å snakke har jeg tenkt: «Men hva gjør han?»«. Julien Boisselier forklarer at han hadde sceneskrekk og var dum. Ord vi ikke ser i sekvensen, men vi vet hvem skuespilleren snakker om: det er partneren hans, skuespilleren også (Gutter og Guillaume, til bordet!Forts Besøkende), Clemens Theoli, fikk sønnen Louis i 2015. Vi vet også at han var i et forhold fra 2006 til 2009 med sin partner Melanie Laurent, en annen skuespillerinne. Jeg har det bra ikke bekymre deg.