I Brussel og Wallonia er nesten ett av to sykehus i den røde sonen

I Brussel og Wallonia stengte nesten ett av to sykehus (48,65 %) i 2020 i minus. lyco I sin versjon på lørdag. Trenden er mer uttalt i Brussel (81,82 %) enn i Vallonia (34,62 %).

Hvis vi inkluderer de siste fem årene, er historien ikke mye annerledes: nesten ett av to sykehus er i uorden.

Sykehus i rød sone

Det nåværende resultatet – et driftsresultat så vel som økonomiske snarere enn eksepsjonelle resultater – av 37 sykehus i Brussel og Vallonien fortsetter å synke, og taper 60 % over ett år og 188,02 % over fem år.

De -22,4 millioner i 2019, forlenget til -35,83 millioner i 2020. Dette er et uttrykk for rentabilitet grime de rouge, avec une marge bénéficiaire de -0,38% i 2020 og de -0,14% sur cinq år.

Fra 2017 til 2020 led sektoren fire år med tap. Salget av disse 37 sykehusene fortsatte å vokse stille, opp 1,22 % over ett år. Fra 9,4 milliarder euro steg den til 9,52 milliarder euro.

Hva med flamske sykehus?

Generelt går det litt bedre med de 48 flamske offentlige sykehusene, fortsetter Leko. De siste 10 årene har de aldri fullført et år under vannlinjen.

Fortjenestemarginen for de siste fem årene er 1 %. Fokus på balanse og resultatregnskap for 2020 vil imidlertid føre til en mangelfull analyse.

For i 2020, med helsekrisen, åpnet det offentlige for pengerestriksjonene for å hjelpe sykehusene og forhindre mangel på likviditet, minnes Leko.