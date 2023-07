I Burundi har til og med politiet gått tom for bensin: «bare de aller rikeste kan få ting på det svarte markedet»

I flere måneder har de samme bensinforsyningskrisene fulgt hverandre i president Évariste Ndayishimiyes Burundi. Det hele startet med regjeringens forsøk på å få tak i den lukrative virksomheten med å importere svart gull fra havnen Dar es Salaam i Tanzania.

Men til tross for statens mekanismer, kunne ikke makten påtvinge seg dette markedet, som til da var i hendene på den indo-pakistanske forretningsmannen.

Plutselig oljemangel i Burundi, som har svært lite valuta. «Hele det økonomiske livet i landet betaler for det. Drosjer står stille og busser går ikke, så arbeiderne må gå i timevis for å komme seg på jobb når de kan. Frysingen rammer statskassen, som minker dag for dag.En velinformert burundier observerer at han understreker mangelen på muligheter i dette landet, som i stor grad lever av internasjonal bistand, når det gjelder, til konkrete prosjekter… «De er også nede med dagens fryse».

Svart gull jakt

Mennesker fra alle samfunnslag er berørt. «Bare de superrike har råd til det svarte markedet der bensin selges for over 2 dollar literen. Selv rettshåndhevelse er nå berørt av denne krisen. En diplomat forklarer, mens et medlem av en NGO forklarer at kontorene til strukturen hans «Lovhåndhevelse besøkte. Noen timer etter at vi mottok en liten mengde bensin opprettet de en falsk ransakingsordre. De tok alt. Denne scenen skjedde mange steder i Bujumbura».

«Oljejakt har blitt en av myndighetenes prioriteringer», Et annet vitne forklarer.