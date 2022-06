«I call him, f ***»: Klose Kardashian bryter sammen når hun får vite at Tristan har utro henne (igjen) og at han skal ha en baby med noen andre.

Tiden er inne for fansen til å se hvordan det er Chloe Kardashians Styret Tristans oppfinnelse Thompson Bedrager henne Marali Nichols. I den siste episoden av sesongen «The Kardashians«I HuluKim Kardashians Tristan kunngjorde til søsteren sin at han hadde en baby med en annen kvinne, der han innrømmet at han sov. Nichols På 30-årsdagen hans.

«Jeg ringer han. Jeg kunne ikke tro det. Jeg vil ha sannheten«, Han sa Chloe På telefonen til Kim før han kollapset.

«Uansett hva det er, vil det gå bra«, hans forsikring Søster Kim. «Alt vil bli bra. Vi trodde han hadde endret seg fordi jeg var en stor tilhenger av ham, men jeg vet ikke hva det hadde vært hvis det ikke var for den åpenbare situasjonen..«

Chloe. Tristan siktet Thompsonsom hun deler datteren med ekteFor å ha respektløst ham og endret forholdet deres.»En løgn«.

«Jeg føler at jeg egentlig ikke er i kroppen min, og jeg kjenner effekten når ting som dette skjer«, Hun sa.»Men når det skjer med deg mange ganger vil du få immunitet mot dem, noe som er veldig trist.«

Medgründer av God amerikansk Forklart til produsenten Hulu Ikke bare det «Den ene gjør mer vondt enn den andreFordi alt den 31 år gamle atleten gjorde var en «forræderi».

«Alt er løgn. Håndterer alt. Dette er juksearbeid. Har Tristan alle muligheter til å fortelle meg det? Ja. Tristan var på veiForteller han meg at babyen ikke er fanget? Absolutt ikke, det sier mye om karakteren hans«, Han sa Chloe.

Chloe Kendall fortalte Jenner Fasttime Hun tenker kanskje.»Et dusin andre situasjoner«.

Chloe Denne kunngjøringen gjorde henne veldig engstelig, hun ble dehydrert til det punktet å «gå ut» på et tidspunkt, og medisiner ble foreskrevet for å håndtere tilstanden. «Jeg føler meg utrolig forlatt«, Hun sa.

I 2018, Thompson Allerede jukset Chloe Med en Instagram-modell da hun var gravid med datteren deres ekteNå 4 år gammel. På det tidspunktet tilga hun ham, men i 2019 fant hun seg selv involvert i en annen svindel, denne gangen med Kylie Jenners eks-bestevenninne. Jordin Woods. Deretter, Thompson Ble igjen anklaget for juks Chloe januar 2021 med modellen Sydney Chase.

Tidligere denne sesongen «The Kardashians«, Chloe Det ble avslørt at paret ble gjenforent kort tid før Travis fridde குரைப்பவர் På Courtney Kardashians I oktober 2021.

«Vi har det bra. Vi ble sammen igjen. Han gikk til behandling. Det er mye innsats fra hans side.Hun sa, La til: «Når Vi slo opp, han og jeg fikk vite hvor godt vi kom overens, hvilke gode venner vi er, hvilke gode partnere vi er, og jeg har mye håp, optimisme og tillit til fremtiden vår.«

Noen måneder senere, i desember 2021, brøt den nye patriarkalske skandalen ut.