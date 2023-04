«I can’t see a husband in you»: Natalie tømmer vesken til Michael på bryllupsreisen

Ifølge vitenskapen er Natalie og Michael mer enn 80 % kompatible. Og likevel, ved første øyekast, ser det ut til at Michael er den eneste med gnisten. På Natalies side er det mer komplisert. Når en 40 år gammel kvinne fra Marche-en-Famenne prøver å bli bedre kjent med en 55 år gammel mann, tar hun ti skritt når hun kommer til Korsika på bryllupsreise. En gang til. Under bryllupsseremonien er det ingen sommerfugler i magen…

I løpet av den tre timer lange reisen forblir Michael oppmerksom og tilbyr regelmessig hjelp til Nathalie, som ikke er vant til å trene. Men mange ganger nekter hun den utstrakte hånden og er mindre oppmerksom på mannen sin og noen ganger veldig aggressiv.

Med ansiktet mot kameraet klarer hun ikke holde tårene tilbake og øser ut det som bor på hjertet hennes. «Jeg kan ikke projisere meg selv, sier hun før hun legger til at hun føler virkelig irritasjon når Michael på en eller annen måte prøver å resonnere med henne. «Noen ganger ville jeg be ham holde kjeft. […] Jeg kan ikke sette sammen ordet par for Michael og meg. Han er veldig hyggelig, men fysisk er jeg ikke tiltrukket av ham. […] Vi tilbringer en flott tid sammen, men i mitt hjerte er det ikke dannet. Jeg tror det kan være en kjæreste, men jeg ser ikke på livet mitt med ham som kone og kone.«

Michael er svært klar over denne avstanden som Natalie har skapt. «Jeg gjør mitt beste for å gjøre alt bedre, men jeg føler ingen gjensidighet. Den er fortsatt helt innelukket og litt tung«, erklærer han.

«Jeg så ikke noe i Belgia.»

Om kvelden tar Natalie seg tid til å forklare årsakene til Michaels oppførsel. «Jeg gråt mye og jeg gråter fortsatt mye fordi jeg på dette tidspunktet ikke kunne se deg som en ektemann. Jeg prøver hardt, men jeg kan ikke utvikle følelsene en kvinne burde ha med en mann«, hun sier. «Jeg vet at vi har mange felles verdier i disse 80 %, men det er ikke nok.«

Til tross for Michaels beroligende ord, overbevist om at de fortsatt må finne hverandre, er Nathalie steinhard: «For å være helt ærlig med deg, har jeg ikke sett noe i Belgia«, sier hun. Ord som berører Michael. Når Tarpuysian står overfor kameraet, blir Tarpuysian veldig emosjonell og har problemer med å finne ordene sine. For ham er detft«.