I dag åpnet grenseovergangen mellom Norge og Finland igjen

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å gjenåpne Neetan grenseovergangsstasjon fra fredag, sa Finmark og Sar-Varangar-politiet i en uttalelse.

De nasjonale inngangsreglene for Norge gjelder fremdeles og håndheves av politiet ved grenseovergangen. Passasjerer som ankommer Norge for å ta de obligatoriske koronatestene vil bli sendt til det lokale kontrollpunktet på den lokale ankomststasjonen. Passasjerer, inkludert lokalbefolkningen fra Sar-Varangara som skal til Finland, er ansvarlige for å lære de relevante finske reglene.

“En forutsetning for denne avgjørelsen er at Lapplands fylke ikke er underlagt obligatorisk isolasjon.

Politiet og Sor-Varanjar kommune samarbeider om det praktiske anlegget for å åpne krysset. Ordføreren og varaordføreren i kommunen er glade for at grensen nå er åpnet igjen.

“Vi er en grensekommune, som er en lykkelig dag. Det viktigste for meg som ordfører er å holde folket trygt under et utbrudd, mens landet sakte gjenåpner,” sa ordfører Lena Noram Bergen.