«I dag beviser vi at geotermisk energi er mulig i hele Wallonia»

Eiendomsutvikler Mattxi og termiske nettverksekspert Carnot åpnet den første utgravningen for prosjektet.«Det første geotermiske oppvarmingsnettverket for boliger i Vallonia», denne torsdagen på Goodwin. Men hva snakker vi om? Hvis Wallonia henger etter når det gjelder varmenett, er det fortsatt noen sør i landet.

«Men dagens varmenett går ofte på ved«, forklarer Gregory Mays, administrerende direktør i Carnot. På den annen side vil varmenettet i Belle Valley-distriktet, i Goodwin, ha spesifisiteten til å bli drevet av geotermisk energi. Dette er den første i sitt slag i Vallonia! «.

I første omgang skal Carnot grave seksti tunneler eller brønner opp til rundt 120 meters dyp. Disse brønnene vil gi tilgang til en konstant temperatur på 12 til 14 grader, uavhengig av årstid. Gjennom en kombinert varmepumpe kan nettverkstemperaturen heves til 35 grader (i stedet for 12 til 14 grader). I regionen vil 140 boliger kunne få tilgang til denne varmekilden gjennom et 0,9 km langt ledningsnett.

Boliger koblet til varmenettet vil ikke trenge et individuelt varmesystem. De vil kunne varme seg hele året, ved å ha tilgang til 35 graders rutenett. Om sommeren vil de også kunne dra nytte av klimaanlegg via kanalnettet.

Liten individuell varmepumpe

Imidlertid vil boliger fortsatt måtte utstyres med en liten varmepumpe for å varme opp bruksvann. Faktisk varmes husholdningsvann ofte opp til 65 grader. Derfor vil ikke 35 grader for varmenettet være nok. Fordelen, ifølge Carnot, er at disse små varmepumpene er mindre kraftige og derfor rimeligere.

I tillegg vil det å starte fra en høyere temperatur, takket være geotermisk energi, spare strøm. «Individuelle varmepumper bør forbruke halvparten av mengden elektrisitet for å varme opp husholdningsvann.«, spesifiserer Gregory Mays.

Dessuten vil hvert hus i nabolaget automatisk utstyres med solcellepaneler. Overskuddsstrøm produsert på dagtid skal brukes til drift av nettets kombinerte varmepumpe. Tanker med en kapasitet på 20 m3 vil også lagre varme som kan brukes på kveldstid. Ifølge Carnot vil denne termiske lagringskapasiteten gi maksimalt utbytte av elektrisiteten som produseres i løpet av dagen av solcellepaneler i regionen.

Prosjektet fikk støtte på 1,16 millioner euro fra regionen Vallonien. Gregory Mays håper at denne typen prosjekter vil spre seg mye i fremtiden. «I dag beviser vi at geotermisk energi er mulig i hele Wallonia.»Sjef Carnot forklarer.

