I den belgiske «Mask Singer» gjemte lederen av det flamske PS seg under en kanin.

Den overraskende deltakelsen i programmet, som ble sendt på VTM-kanalen, førte til kritikk, spesielt på Twitter, for at noen var sinte for at det ble blandet med politisk underholdning, og i krisetider.

På spørsmål om reaksjonene på et morgenprogram etter sendingen, støttet Connor Rousseau avgjørelsen. «Folk vil at politikere alltid skal være blant folket. (…) Jeg er 29 år gammel og jeg liker å gjøre ting med arbeidet mitt,” svarte han før han forklarte at showet ble spilt inn for noen måneder siden, da det ikke var krig i Ukraina. «Skyting går ti måneder tilbake, vi vet ikke hva som vil skje om ti måneder.»

Den kontroversielle deltakelsen til en politisk figur er ikke den første begivenheten i showet. I den amerikanske versjonen dukket Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani opp i et kostyme, noe som sjokkerte to av seriens dommere da de forlot settet i protest.

