I en alder av 12 år førte Kylian Mbappes mors utrolige blodsutgytelse, da hun nektet å signere sønnen sin, Chelsea ned.

Han forteller om måneepisoden som fant sted da unge Mbappe var 12 år gammel. Deretter besto han en rettssak i London-klubben, som ikke fortsatte, og manglet signaturen hans. Da rettssaken begynte, så det ut til at Faiza Lamari velte bordet. «Først snakket jeg med pappa. Så kom moren hans og vi følte at hun hadde kontroll. Det var hun som snakket i klubben. Pappa snakket egentlig ikke. Han var veldig rolig og stille. Avslappet. Mamma var som ild – bam, bam, bam, bam, bam, bam! Under rettssaken sa faren aldri til sønnen: «Slipp, gjør dette, gjør det.» Men moren, ved siden av åkeren, var der: » Kylian, hent ballen! Plukk opp! Gå opp! Tegn!»En britisk speider vitner.

Kylian Mbappes mor, Faiza Lamari, er veldig involvert i sønnens liv. Han representerer sønnens interesser og er ukomplisert i virksomheten. Det er hun som griper inn i hete saker knyttet til sønnens karriere. Det sa Chelsea-rekrutterer Daniel Boga i et intervju med avisen The Athletic.

Testen, resultatet, bekreftet ledelsen til Blues. Da ledelsen visste at de hadde en gullkorn på hendene, begynte de diskusjoner, men uttrykte noen tvil om spillerens involvering. Så de ville teste det en gang til. Så mye for mamma som kaster en utrolig krise. «Hun svarer: Nei, vi kommer ikke tilbake. Fortell dem: «Han kommer ikke tilbake. Hvis du vil signere ham, signerer du ham nå.» Om fem år kommer du til 50 millioner pund for ham. Oversett meg! Jeg kunne ikke si det, det er for arrogant å si det, så jeg oversatte det ikke. Jeg sa til Jim: «Jeg tror ikke de kommer tilbake, så du må. Nå en avgjørelse.Pass på å gå.

Det likte ikke Chelsea og følte seg derfor angrepet av en familie som investerte litt for mye. Resten vet alle.