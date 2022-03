I en alder av 16 viser Linda Fruhvirtova sine ambisjoner: «Jeg vil bli nr. 1»

Linda Fruhvirtova ga omslaget. Som 16-åring overrasket Ellis Mertens, den 279. spilleren i verden, alle i andre runde i Miami. «Jeg kan fortsatt ikke tro det. Skjedde det virkelig eller drømmer jeg?»Czech, som ikke engang forestilte seg et sekund, forklarte at eventyret ikke ville stoppe der.

I neste runde tok Victoria Azarenka to kamper fra ham før hun slo 6-2, 3-0. Tenåringen ventet også på gjenopptakelse av kampen da hviterusseren allerede hadde håndhilst på dommeren og forlatt banen.

Frukhvirtova, som ble kalt inn i mikrofonen, snublet over noen få ord med oppriktige følelser. Azarenkas oppsigelse utløste en bølge av hatytringer på nettverkene. Vika måtte reagere for å slukke brannen. Han bestemte seg for å trekke seg etter flere uker med stress over konflikten mellom Russland og Ukraina.

Samme det. Fruhvirtova stjal ikke noe fra noen. Hun fant veien. Dessuten mangler hun ikke på ambisjoner. «Jeg vil bli nr. 1. Jeg sier alltid at jeg vil vinne Grand Slam-titler.»

Coco Kauf, Leila Fernandez eller Emma Radukonu har denne ambisiøse unge mannen som ønsker å vinne alt. Fruhvirtova kan bli med i denne kretsen. Hun har fortsatt én ressurs i spillet: søsteren Brenda. Hun er to år yngre enn ham, og enda mer talentfull. I 2019 vant Linda den berømte Petitz Ass-konkurransen. Et år senere vant også Brenda og løftet stangen.

Han navngir bare de tsjekkiske spillerne på topp 100 med de vinnende tsjekkerne etter Krezchikova, Bliskova, Kvitova, Vondrosova, Martinkova, Snyakova, Muzhsova eller Pouskova. Han har allerede sikret seg en seier for sjekken på $100 000. . En god sum for denne butikken.

Plasser i Paula Badosa (6.).