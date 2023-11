I en alder av 17 klarte studenten fra Bastogne å fikse bussen sin som nettopp hadde gått i stykker, og reddet dagen for 80 personer om bord!

Det er en historie som endte godt mandag morgen, på TEC Bus Line 18 som kobler Houffalize til Beeston. Mens bilen fraktet åtti personer til skole og jobb, stoppet den plutselig i Nouvel-krysset. Forbudt. Det er ingen måte å gå videre på. Dette uten å være avhengig av tilstedeværelsen av en automasjonsstudentelektriker om bord som var i stand til å avhjelpe problemet.

«Jeg hørte at støyen fra bussmotoren var unormal.»

Guillaume Bourcy, 17, er en ICET-student i alternativet Electrical Automation. Som hver dag dro han til timen med buss, men mandagens tur gikk ikke som planlagt. « Vi beveget oss fremover og plutselig stoppet bussen på grunn av en funksjonsfeil.Han forklarer. Først trodde jeg at vi gikk på skøyter på grunn av isen og snøen, men dørene åpnet seg og lukket seg ikke. Sjåføren visste ikke helt hva han skulle gjøre, så han ringte reparatøren, men måtte vente i to timer før han kom.«Etter at de skjønte hva som skjedde, omtrent femten minutter senere, gikk Huvalois for å finne sjåføren for å tilby sin assistanse.» Jeg hørte den uvanlige støyen bussen lagde«, sa den unge mannen. For meg var det fornuftig å gå og tilby å fikse problemet. Jeg spurte sjåføren om han visste hvor ventilene og luftkretsene var. Han viste meg en falldør og jeg visste hvordan jeg skulle få tilgang til mekanismene«Hvis de ikke har sitt eget arbeidsutstyr, vil studenten fortsatt kunne finne ut hva som er galt.» Jeg tror det enten var en slitt magnetventil eller en hoven sensor.legger den unge mekanikeren til. Bussdørene åpnet seg og det var derfor bussen stoppet, det er en forholdsregel å unngå å kjøre med dørene åpne.«

Bussen gikk etter 40 minutter i stedet for flere timer

Hvis sjåføren i utgangspunktet var skeptisk til den unge mannens inngripen, tok han til slutt imot hans hjelp. « Riktignok var sjåføren først ikke veldig selvsikkerEleven legger til. Men jeg forklarte ham hva jeg studerte på skolen og hva jeg ville gjøre når jeg ble stor. Så han lot meg gjøre det.«

Selv om bussen endelig kunne gå etter bare førti minutter i stedet for flere timer, ble bilen returnert til garasjen for undersøkelse. Om bord på skipet gratulerte dusinvis av mennesker Guillaume Bourcy, som reddet dem fra å jobbe lange timer på jobben og komme veldig sent til skolen. « Ingen virket for bekymret«Vi er imidlertid betatt av den unge mannen som ga verdifull hjelp takket være sin logikk og sitt utdanningsvalg.