I en alder av førtifire ble guvernøren i den tyrkiske sentralbanken tvunget til å returnere for å bo hos foreldrene hennes

Sistnevnte, en tidligere Wall Street-direktør, ankom i juni stillingen som leder av den tyrkiske sentralbanken, og utnyttet dermed sin spesielle status til å fordømme situasjonen som har blitt svært kritisk for mange innbyggere der. Men det forsvarer også sentralbankens balanse.

En hersker som ikke har tunga i lomma

Som følge av enkelte tiltak er vi vitne til en nedgang i prisene på produkter som biler, husholdningsapparater og møbler, som er mest påvirket av pengepolitikken. Vi forventer at dette fenomenet vil spre seg fra og med første kvartal 2024. Vi ser også at økningen i leieprisene har avtatt. Men det tar tid før husleien holder seg under inflasjonsraten. Alt dette tyder på at pengepolitikken begynner å fungere.»vil du være trygg i kolonneneHurryet. ««Vi vil se en nedgang i prisøkningene i tjenestesektorer som transport og restauranter innen utgangen av 2024. Det vil gå litt tregere i sektorer som utleie og utdanning.» Hun la også til. Kommunikasjonstriks? Dette spørsmålet kan vi stille oss selv. Men det ser ut til at prisene allerede er ute av kontroll.

Hafiz Gay Erkan, den nye guvernøren i den tyrkiske sentralbanken

Linjalen er ikke typen som holder tungen i lomma. Hun hadde tidligere fordømt sin manglende evne til å finne en treningsmulighet i Tyrkia på grunn av utbredt nepotisme, som hun sa det.

Den eneste datteren til en matematikermor og en ingeniørfar, begynte hun i Goldman Sachs på midten av 2000-tallet etter å ha fullført oppgaven. Hun ble der i ni år, før hun begynte i First Republic Bank i noen år.

Tilbake til Tyrkia etter nesten tjue år i USA, må tyrkeren derfor styre landets pengepolitikk og inflasjon, og dette er i et komplekst forhold til president Erdogan, som på sin side mener høye renter oppmuntrer til inflasjon. . Dette er i strid med de fleste økonomiske teorier, ettersom lave renter generelt stimulerer til låneopptak, devaluerer en valuta og øker etterspørselen, men vanligvis forårsaker en form for inflasjon.

Men ifølge den tyrkiske presidenten er disse høye ratene for å bremse inflasjonen «press» fra utlandet og «åger» som motsier islams lære. Men la oss huske at inflasjonen nådde 40 % i mai i fjor, før guvernøren overtok presidentskapet i den tyrkiske sentralbanken.