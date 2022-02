Var tittelen uredelig for sesongen 2013/2014? Dette er temaet som har vært på alles lepper i Pro League siden denne uken. Det bekrefter spesielt tidligere president Roche Roland Duchatlet. Som polo mboku og en spesiell jelly van dam. Som en påminnelse, før RSCA mirakuløst tok ledelsen under PO, var Standard i ledelsen etter den klassiske etappen med fem poengs ledelse.

Trudeau-magnaten anklaget Anthony Vandon Bore og Petit Peele Emboi for å gi klokker til KRC-genier. Mål: Å vinne mot Blauw en Zwart og å lette mot Mauves. Så det er to kamper etter hans syn: Anderlecht – Genk (4-0) og Genk – Club Brugge (3-2).

En tidligere forsvarer av Rouches og RSCA, som vil være med på MidMid-podcasten, forklarte klagen. “Duchadlette har snakket om dette lenge”Jelle Van Damme startet. “Til å begynne med smilte vi alltid. Så endret Maine Prope-affæren alt og brøt ned dørene. For meg vil vi aldri finne ut alt som skjedde. Men gitt antallet personer involvert, vil denne saken snu opp ned på belgisk fotball. “

Så Footballgate er en livredder for den tidligere Red Devil. Hvis han ikke tror på utfallet av saken, vil en samtale endre alt. “For en tid siden, da det kom mange nyheter på TV, tok Roland Duchadlette kontakt med meg.”Han er enig. “Det er nye kilder og vitner i dag. Siden disse siste elementene er på bordet, har jeg valgt å slutte meg til ham i klagen.”

I motsetning til presidenten, målrettet ikke pensjonisten Vandon Bore og Embo. Han bestemmer seg for å støtte Duchadlette ved å angripe Zenk, RSCA og en person X som er Mogi Fear. “Når du vet og ser hva noen mennesker gjør, er det veldig frustrerende hva de fortsatt gjør i dag uten at ingenting endres.”Van Tom var enig uten å nevne agenten, uten å nevne svovelagenten. “Dette har ingenting med spillet å gjøre. Å klage på å kjempe mot disse slemme gutta og sparke dem ut av fotball er et alternativ.”

Van Damme definitivt: RSCAs nye ledelse er ikke helt målrettet. “Denne klagen gjelder ikke den nåværende befolkningen og inneværende sesong. Dessuten sier Underlite-administrasjonens klage mot statsministeren mye, ikke sant? De blir alltid målrettet. Jeg vil. Ikke navnene. Men de er alle fortsatt aktive i belgisk fotball.”Han fullførte.

Den inngitte klagen er derfor vedlagt Footbelgate-filen. Under Mauves administrasjon var det bare Hermann von Holesbeek som ble fengslet i Saint-Gilles. Men det handler ikke om denne saken eller Jelle van Toms klage. Denne delen av filen var rettet mot agent Christophe Henrotay. Hermann von Holesbeek ble i september 2019 siktet for hvitvasking og bedrageri, men ble løslatt på prøveløslatelse.

Kort sagt, mange klager påvirker belgisk fotball og filen utvides. Det bør også bemerkes at ulike studier fortsatt er åpent. Som et resultat, og inntil det motsatte er bevist, antas de siktede personene (og klubbene) uskyldige.