I et forsøk på å bekjempe trakassering skjuler YouTube tallet «Jeg liker ikke» under videoer

– rafapress / Shutterstock.com

På nettsteder som Facebook eller Twitter er det ingen “Jeg liker ikke”-knapp, og selv om det er mange forespørsler fra brukere i denne forbindelse. Ikke slik på YouTube, men noen ganger kan det bli en slags trakassering. Overfor dette problemet har YouTube bestemt seg for ikke å vise antall “Jeg liker ikke”-reaksjoner på alle videoer på plattformen.

Kunne ikke fjerne “Jeg liker ikke”-knappen, noe som provoserer ytterligere avsky hos Internett-brukere, Web lys Kunngjort på En uttalelse Antall klikk på denne knappen vil ikke lenger vises for alle videoer som er lagt ut på plattformen. Selv om offentligheten ikke lenger har tilgang til denne statistikken, kan de som legger ut videoer fortsatt få tilgang til den. Årsaken til denne avgjørelsen kom etter at det ble oppdaget at demonstranter brukte «vil ikke»-knappen for å trakassere. Spesielt liker ikke Internett-brukere massevideoer rettet mot å trakassere en skaper.

Les mer Google inviterer deg til å oppdage kjæledyrets utseende i kunstverk med kjæledyrportretter

Flyttingen kommer etter at YouTube gjennomførte en Dislike Button-test i år. Å skjule antall klikk på nevnte knapp er den største endringen som er gjort under testen. Allerede under denne testen, som ble gjennomført tidligere i år, fikk denne endringen en god del kritikk. Og selv i dag har mange uttrykt sin misnøye. YouTube vil imidlertid bekrefte resultatene sine basert på testresultatene. ” Vi vet at du kanskje ikke er enig i denne avgjørelsen, men på scenen håper vi det er riktig. YouTube-tjenestemenn sa.

Så «Ikke liker»-knappen vil nå være et verktøy for ytelsesevaluering for skapere og et verktøy for å tilpasse videoforslag for brukere.