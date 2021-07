I et overraskende grep har et billig norsk flyselskap utnevnt en ny administrerende direktør

COPENHAGEN, Danmark (AP) – En ny administrerende direktør for lavprisflyselskapet Norwegian Air Shuttle ble utnevnt mandag da selskapets økonomisjef Geir Karlsen ble utnevnt en dag etter at styret besluttet å umiddelbart si opp kontrakten med tidligere administrerende direktør Jacob Schram.

Ingen grunn ble gitt for endringen. I en uttalelse sa styreleder Sven Harald Oegaard at Carlsen “har kompetanse, fokus, tillit og engasjement som gjør ham til det beste valget som administrerende direktør i det norske selskapet.”

Schramm sa til det norske nyhetsbyrået NTP at hans avskjedigelse “var en stor overraskelse for meg”.

Det urolige flyselskapet har slitt med nedfallet fra coronaviruspandemien og en gjeldsstruktureringsplan. I forrige måned kunngjorde Schramm at nordmannen var reddet. Kravet kom etter at det norske selskapet avsluttet en redningsplan som samlet inn 6 milliarder kroner (721 millioner dollar) gjennom salg av evige obligasjoner, nye aksjer og en fortrinnsemisjon.

I januar sa det Oslo-baserte flyselskapet at de avsluttet sin langdistanseoperasjon og i stedet fokuserte på europeiske destinasjoner. Da presenterte selskapet en plan for å kutte flåten fra 140 fly til rundt 50.

Nordmannen sa at den reduserte sin totale gjeld i henhold til en plan godkjent av konkursretter i Irland, hvor flyene er registrert, og i Norge. Domstoler har bedt flyselskapet om å skaffe minst 4,5 milliarder kroner (518 millioner dollar) som en del av et program for å komme ut av konkursbeskyttelse i de to landene.

Flyselskapet, hvis flåte for det meste er jordet fordi pandemien har stoppet den globale reisen nesten fullstendig, avsluttet også flyordrer med Boeing og Airbus.

I mai 2020 mottok transportøren 3 milliarder kroner (345 millioner dollar) i lånegarantier fra den norske regjeringen som en del av en omstillingsplan. I januar ga regjeringen i Oslo ytterligere 1,5 milliarder kroner (172 millioner dollar) i lån så lenge det urolige selskapet samlet inn minst 4,5 milliarder kroner fra andre investorer. Regjeringen har satt flere betingelser for å delta i omstillingen av Norwegian Air, blant annet at det Oslo-baserte selskapet må skaffe ny kapital fra private investorer.

Schramm overtok i november 2019 etter Bjoern Kjos, som forvandlet det lille innenlandske flyselskapet til et globalt flyselskap over 17 år som konsernsjef.