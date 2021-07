I Finland hvordan samer søker å beskytte landet mot felling av trær

Brussel

Samiske reindriftsutøvere har tatt dyrene sine for å beite på skoglavene i Nord-Finland i hundrevis av år, men samfunnets ledere sier at deres livsstil er truet av en potensiell økning i hogst.

Hogst kan øke med mer enn 30% hvis et utkast til revisjon av Finlands største skogsertifiseringsprogram blir godkjent, sa ELYs miljøavdeling, og ubeskyttede skoger i samiske regioner kan ikke bli unntatt.

“Hvis det ikke er i strid med PEFC-kravene der, kan skog kappes i de samiske regionene, på samme måte som i andre deler av Finland,” sa Ovo Kaivula, generalsekretær i Finlands program for godkjenning av skogsertifisering (PEFC).

Revisjonen ble foreslått etter at noen finske regioner overskred bærekraftsmålet satt av PEFC, som dekker 90% av de nordiske lands skoger.

I henhold til utkastregelen, som vil være på plass i minst fem år, vil loggningsnivåene bestemmes ved å sammenligne logging og ny vekst.

Herr Kevola sa at mens loggføring kan øke, er det godt å huske at veksten i finske skoger øker også hvert år.

Frøplanter kan dyrkes for å binde like mye karbon som avhogte trær over flere tiår – men mange forskere hevder at karbonbalansen i mellomtiden er “nøytral”, spesielt når avhogte trær blir brent for vital energi.

Finland må utvide karbonvasken hvis det skal nå målet om klimanøytralitet innen 2035.

Mens noen skoger i de samiske områdene er strengt beskyttet, vil en økning i hogst på 30% være “ødeleggende” for urfolkssamfunn, sa Jan Saijits, en aktivist og tidligere medlem av det finske sametinget.

“Samier har allerede blitt skjøvet mot veggen,” sa han. “Hvis skog blir så tett, vil det gjøre slutt på levebrødene til mange reindriftsutøvere.”

Den finske regjeringen sier at samiske kulturelle rettigheter er lovlig beskyttet, og landbruksminister Gary Lipa sa til Thomson Reuters Foundation at “det ikke er noen planer om å øke hogsten i den samiske regionen.”

“Det er ikke gjort synlige kutt på samisk land i flere tiår,” sa han i e-postkommentarer, og refererte til loggføringspraksisen med å fjerne alle trær fra et gitt område.

tøff konkurranse

Samene er et semi-nomadisk folk som sporer deres slekt i Arktis tilbake til tusenvis av år. Det meste av de resterende 80 000 samene forble i Norge, med ikke mer enn 10 000 i Finland.

Mange har måttet ta jobber utenfor reindrift siden 1970-tallet, men denne aktiviteten gir fremdeles samfunnsjobber for slaktere, kalvemerker og markedsselgere.

“[Without forests] Den tradisjonelle livsstilen for å følge flokken […] Det er ikke økonomisk levedyktig, “sa El Merritt Uma, et medlem av Samerådet, en skandinavisk organisasjon.

Hun bemerket kostnadene for fôr og fôr til stabile reindriftsbruk – noen ganger forverret av klimaendringene – og den økte risikoen for konflikt ettersom gjeter konkurrerer om beiteområder.

“Det har blitt en intens konkurranse for det gjenværende landet,” sa hun.

Kontroverser brøt ut når samisk motstand mot hogst i ett område førte til fortrengning av hogst til mindre samiske områder andre steder.

Striden som brøt ut over et område på 770 kvadratkilometer for flere år siden, ble først løst da den større samiske gruppen gikk med på å slakte mye av flokken deres.

Uma sa at historisk sett tvang urbanisering og kvinners inntog i arbeidsmarkedet ofte fulgte etter at reindriftene forsvant, og fjernet en plattform for undervisning i samisk språk, skikker og tradisjonell kunnskap.

Herr Segets beskrev operasjonen som “kulturelt folkemord”.

“Vi er ikke i stand til å holde kulturen i live når alle miljøene våre blir ødelagt litt etter litt,” sa han.

Vi vil forsvinne

Skog er en av pilarene i den finske økonomien, og utgjorde en femtedel av eksportinntektene og industriproduksjonen i 2018, og genererte 23,4 milliarder euro.

Rundt 10% av landets skoger er strengt beskyttet – for det meste i de samiske regionene – men området dekket av eldgamle skoger har avtatt kraftig, ifølge tall sitert av ELY Institute.

Det står at områder over 140 år gamle krympet mer enn halvparten mellom 1952 og 2011.

Mens trær fremdeles ligger langs veiene i området hennes, “er det ingenting igjen”, sa Petra Bert Maga Faris, en reindriftsutøver fra den samiske landsbyen i Futsu.

“Det er som et bakteppe i et teater,” sa hun over telefonen.

Utkastet til gjennomgang av skogsprogrammet kommer da Metsa Group, et av Finlands største skogforetak, planlegger å åpne et stort “bioprodukt” -verk i Kemi nord i landet – og sette samer og miljøvernere på beredskap.

Det er bekymring for den økte etterspørselen etter nordlig tømmer [that] “Det kan være lite bærekraftig,” sa en høytstående embetsmann, som ba om ikke å bli identifisert. “Jeg tror miljøvernere har rett til å bekymre seg.”

Lokale protester har hatt en viss effekt. I Sverige i fjor ble det lagt opp til planer om å legge 1700 mål med samisk forfedre – nesten 1000 fotballbaner – på is etter en kampanje fremhevet av Vogue og Greta Thunberg.

Planen ble ikke helt skrotet, men samiske samlinger er en potensiell søksmål, da den samler eksempler på sjeldne plante- og dyrearter i skogene og dokumenterer arkeologiske rester.

“Hele livet vårt er avhengig av disse skogene,” sa Sophia Januk, en samisk sanger og klimaforsker som ledet kampanjen.

“Det er ikke noe sted å logge mer … Vi vil forsvinne som et folk.”

Denne historien ble rapportert av Thomson Reuters Foundation.