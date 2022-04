I fjellene i Norge finner en fjellklatrer ved et uhell en tapt sko for 1700 år siden.

Sommeren 2019 gikk en oppdagelsesreisende i de snødekte fjellene. Norge Gjort en fantastisk oppdagelse Sko Lett, som sandaler, lå den på isen kalt «hesteisen». I stedet for å forlate henne, valgte han å kontakte gruppen Snøens hemmeligheter, Arkeologer er vant til å jobbe i isbreer. Forskere ved Opland Archaeological Project har nylig avslørt resultatene av analysen deres. Ifølge dem vil oppfinnelsen av disse sandalene kaste lys over historien til menneskene som brukte fjellet for tusen år siden.





I fotsporene til oldtids- og middelalderhistorien til Norge

Etter oppdagelsen av hundrevis av gjenstander, steinpiler og 1300 år gamle ski på den gamle vikingveien i Norge, har denne typen sandaler tiltrukket seg forskernes oppmerksomhet. Disse funnene er naturlig muliggjort av de klimatiske forholdene i regionen. Hemmelighetene til Ice Twitter-kontoen ble nylig bekreftet, » Betydelige mengder snø vil smelte i 2019 I landet er potensielle arkeologiske skatter utelatt i det fri. Etter å ha mottatt GPS-integrasjoner og bilder av sandalene fra klatrerne, skyndte arkeologer seg til stedet da værmeldingen varslet et fall. Snø Objektet kan skjules. » Vi hadde en dag til å gå dit og samle det vi fant «I 2019, sa misjonsleder Espen Finstadt.

Med radiokarbondatering viser analyser at denne skoen dateres tilbake til det 4. århundre e.Kr. Forskere vet ennå ikke hvorfor denne skoen ble droppet, men det er vanskelig å forestille seg et så perforert objekt i slike fiendtlige fjell. Men en hypotese trekker oppmerksomhet: Noen som fraktet lasten kan ha tatt av seg skoene hans og kastet dem ned langs siden av bakken og forårsaket skade. sier Finstadt. Forskere mener at denne typen sko var lik sandalene som romerne brukte på slutten av imperiet og som ble funnet på kontinentet på den tiden.

Arkeologer har også funnet andre materialer i området, som tekstiler eller hestemøkk. Viking (Omtrent 800 til 1066), men ingenting så gammel som denne lette skoen. De sier funnene gir ytterligere bevis på at fjellet ble brukt som reiserute for rundt 1700 år siden. Den avslører for oss at en vei som krysser et isete fjell forbinder innlandskysten av Norge. Forskergruppen antyder at reisende har reist så langt for å handle med lær, skinn, reinsdyrhorn eller tekstiler.

En snørik dag for arkeologisk avdeling i regionen?

Skoen er nå utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo og er under videre studier. Ifølge kurator Vegard Vike passer sandalene til 43 størrelser og er laget av råskinn. Arkeologiske funn tyder på at disse fjellgangene ble tatt fra det 3. til det 10. århundre e.Kr., men forskning er bare i startfasen. Spesielt fra effektene Klima forandringer Fare for å utsette andre arkeologiske skatter i isete områder til det fri.» Det betyr at neste gang den varme sommeren og snøen når mindre nivåer enn 2019, forventer vi å finne flere produkter der. Espen Finstad forklarer. Så, bør vi vente til det nye kapittelet om issmelting for å avsløre regionens mer komplette historie?