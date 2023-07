I fjordene rundt Bergen, Norge sommerutgave

Eller sove?

1. Hotel Norge by Scandic

Hotel Norge, åpent siden 1885, er et ikon for Bergen. Etter en totalrenovering i 2018, tilbyr 5-stjerners etablissementet 415 nyoppussede rom med en livlig atmosfære og internasjonal atmosfære, og tilbyr fantastisk utsikt over fjellene og byen. De romslige juniorsuitene, mastersuiten, Tolk-suiten og luksussuiten Hotel Norge Suite tilbyr spektakulære terrasser og panoramaer. Nova Restaurant og Café Norge tilbyr retter som kombinerer de beste lokale og internasjonale råvarene. Hotellet har et oppvarmet svømmebasseng, badstue og spa med velværetjenester og et moderne treningsstudio.

Godt å vite? Den multi-prisvinnende frokostbuffeen er kjent for å være byens beste.

Hotel Norge by Scandic © Pierre Gautrand

Hotel Norge by Scandic © Pierre Gautrand

Hotel Norge by Scandic © Pierre Gautrand

Hotel Norge by Scandic

Nøkler fra €275 til 415 per natt

Netre Ole Bulls Plas 4, 5012 Bergen, Norge

scandichotels.com

2. Tendby Arum Telt, ved Voss i Elduset Dale

Hvorfor ikke la deg friste av en glampingopplevelse midt på sommeren? Etter besøket der Firehouse opplevelse og smak, Besøkende som ønsker å overnatte der, må velge mellom gjestehuset, bygget i 1860, og Dendyby Radius 33-teltet, som representerer glampingens høydepunkt. Dyner, puter, laken, en vedovn for koselig varme og en terrasse med utsikt over elven utgjør en nydelig campingplass hvor gjestene kan lytte til fuglekvitter. Redaksjonen gjennomgått og godkjent.

Tentipi © Pierre Gautrand

Tentipi © Pierre Gautrand

Tannens radius er 33

Eldhuset Dale, Dalsvegen 44, 5709 Voss

eldhuset-dale.no

3. Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Thon Hotel Sandven ble etablert i 1857, og er et kjent historisk hotell preget av tradisjon. Dette hotellet ligger i vakre omgivelser i utkanten av en fjord i hjertet av Norheimsund, en times kjøretur fra Bergen. Rom fra €115.

Gaien 28, 5600 Norheimsund, Norge. thonhotels.No

© Pierre Gautrand

4. Hardangerfjord Hotel, Oystese

Et hotell elsket for sin luksuriøse utsikt over Hartangerfjorden, Folgefonabreen og Hartanger Skyspace, det ble bygget 20 meter fra etablissementet, en av de store kunstinstallasjonene til den amerikanske kunstneren James Turrell. Om natten, ved midnatt, ved å installere et eggformet farget lys, er det mulig å observere samspillet mellom solnedgangen og det indre av bygningen mellom meditasjon og visuell opplevelse.

Hardangerfjordvegen 613, 5610 Øystese, Norge. hardangerfjord-hotel.no

© Besøk Norge

© Pierre Gautrand

5. Elva Hotel, Skulestadmo

Det eneste hotellet på Vos som kombinerer store åpne områder, spektakulær arkitektur og nordisk mat. Jeg» Designerhotell Bestående av et hovedkompleks og fem uavhengige minihus, som bak sine store karnappvinduer gir en fantastisk utsikt over elven og det omkringliggende landskapet på vestkysten. En definitiv zen- og designadresse.

Nedkvitnesvegen 25, 5710 Skulestadmo. elva.no

© Pierre Gautrand

6. Blix Hotel, Vic

Vik er det eneste hotellet etablert i sentrum. Det trestjerners hotellet ordner alle nødvendige fasiliteter på rommene som er utstyrt med boliger. En adresse laget for å bo i nærheten av Norges største fjord, Sognefjord, bør utforskes av Zodiac.

Centrumskada 44, 6893 Vik i Sogn, Norge. blixhotell.no

7. Park Hotel Vossevangen

Siden 1979 har tidligere hotelleier og vinelsker John Bruce Anderson viet mye tid og energi til å oppfylle en drøm: å bygge en av de mest omfattende vinsamlingene i landet. Hotellet har Norges beste vinkjeller med 40.000 flasker og 5.600 etiketter.

Utragata 3, 5700 Vossevängen, Norge. parkvoss.no

© Pierre Gautrand