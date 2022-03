I Flandern skaper Connor Rousseaus «The Masked Singer»-kanin politisk kontrovers.

Politikk og underholdning henger ikke alltid sammen. Conner Rousseau, leder av det flamske sosialistpartiet (tidligere sp.a) Vooruit, lærte dette på en vanskelig måte. Fredag ​​kveld ble han avduket som en del av den flamske utgaven Maskert sanger Sendes på VTM. Gjemt i kanindrakt i 7 uker. En dristig deltakelse, men ingen grunn til å betale den involverte. Faktisk har Vooruits president ikke blitt utelatt på sosiale medier, hvor mange nettbrukere har kritisert kombinasjonen av sjangere, spesielt i tider med store spenninger, som krigen i Ukraina.

På spørsmål om VRT dagen etter, forsvarte Connor Rousseau seg: – Vi ønsker at politikere alltid skal være blant folket. Jeg er en enkel 29 år gammel gutt som noen ganger ønsker å gjøre andre ting enn jobb.». Og legg til: «Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning fordi disse postene ble lagt i boks for ti måneder siden. Du vet ikke hva som vil skje ti måneder senere. (Notat om den pågående krigen i Ukraina). Men til tross for skytingen på søndager, innrømmet han at han til tider befant seg i vanskelige situasjoner, og ikke var i stand til å svare på videosamtaler fra statsrådene fordi han noen ganger var kledd som en kanin.

Connor Rousseau var ikke den første politiske figuren som deltok Maskert sanger. I den første sesongen på VTM vant Sandra Kim, og gled inn i det morsomme kostymet til et fint monster av den flamske Venstre-nestleder Bart Tommel. Han ble imidlertid identifisert på kvelden den første dagen.

I USA skapte Rudy Giuliani, den tidligere borgermesteren i New York og tidligere advokat for Donald Trump, forlegenhet da han avslørte den amerikanske versjonen av programmet. Etterforskere med ansvar for å finne ut hvem som gjemte seg i forkledning forlot settet for å uttrykke sin misnøye.

Som forklart i en lengre artikkel publisert på VRT-nettstedet, har politiske personer og underholdningsprogrammer lenge vært knyttet til nord i landet. Forestilling D Slimstay Menn (Smart person, på fransk) Flott eksempel. I 2021 deltok Connor Rousseau i det. Det var ved å delta i dette showet at Part de Weaver gjorde seg godt kjent for allmennheten.

Connor Rousseau er allerede svekket av en video

La oss legge til at dette ikke er første gang Connor Rousseau har vært involvert i en kontrovers. I 2020 vakte en video som viste ham delta på en fest mange harme. Han danset og sang i brorens bryllup i Frankrike, midt i en epidemi. Motstanderne hans påpekte imidlertid at han ikke respekterte helsetiltakene han gikk inn for. Han forsvarte seg med at festen med maksimalt 30 personer var organisert utenfor og respekterte sikkerhetsavstanden. Han fordømte omfanget av kontroversen og pekte skyldfingeren mot flamsk høyre og ytre høyre.