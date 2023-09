I FN slår Erdogan tilbake mot Europa for å ha vanhelliget Koranen verden

President Erdogan har på sin side presset Sverige i flere måneder til å ta grep mot disse fornærmelsene, midt i sterke spenninger mellom de to landene: Etter en 14 måneder lang blokade, avsluttet Ankara i juli med å oppheve vetoretten mot Sveriges adgang. Til NATO. Tyrkia har kritisert Stockholm for å være myk mot kurdiske aktivister som har søkt tilflukt på landets jord.

FN i New York Under sin tale foran generalforsamlingen vurderte den tyrkiske presidenten at «rasisme, fremmedfrykt og islamofobi» i europeiske land, som han ikke navnga, hadde «nådd et utålelig nivå».