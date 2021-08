I følge Barbra Streisand ble en stjerne født i nyinnspillingen ‘Wrong Idea’

Barbara Streisand Nyinnspillingen 2018 er i ferd med å åpne En stjerne ble født I et nytt intervju.

Streisand spilte hovedrollen sammen med Chris Christopherson i nyinnspilling av filmen i 1976. Før det var utgaven fra 1954 med Judy Garland og James Mason i hovedrollen og 1937 -utgaven med skuespillerne Janet Keiner og Frederick March.

Før filmen i 2018 med Lady Gaga i hovedrollen overfor Bradley Cooper, var det rykter om at Beyonc மற்றும் og Will Smith ville dukke opp i hovedrollene i filmen.

Nå, i et nytt intervju Søndagsprogram, Snakker om nyinnspilling av Streisand, sa at han trodde Beyonc மற்றும் og Smith ville ha gjort den nye filmen enda mer “hyggelig”.

“Først, da jeg hørte at det skulle bli gjort igjen, måtte det være Will Smith og Beyonc. Jeg syntes det var interessant. Gjør det virkelig annerledes igjen, med forskjellige typer musikk, kombinerte skuespillere, jeg trodde det var en god idé, “sa han..

“Så jeg ble overrasket da jeg så hvordan versjonen jeg gjorde i 1976 var.”

Streisand fortalte nyinnspilningen at hun “syntes det var en dårlig idé”, men at hun ikke kunne “krangle med suksess” etter at den tjente inn 436 millioner dollar (315 millioner pund) i kassa.

Hun la til: “[But] Jeg bryr meg ikke så mye om suksess som om originalen. “

Barbara Streisand i nyinnspilling av ‘A Star Born’

2018 Remake Review, Uavhengig Skrev: “Hvis du leter etter en original og overraskende variant En stjerne ble født, Det er bedre å returnere Rolig bilde av Michael Hasanavicius kunstner (2011) enn denne stygge og overraskende Luciferous -versjonen. Cooper og mannskapet hans klarte ikke å gjenopplive gjenstander som tidligere er boret flere ganger av andre filmskapere.

“Cooper og Lady Gaga’s Star Wattage og deres sjelfulle, inderlige forestillinger er ikke nok til å belyse en film, for alle dens kvaliteter, for å oppnå en ugunstig sammenligning med forgjengerne.”