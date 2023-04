I følge Setca hyret Delhaize d’Hornu inn midlertidige studenter for å kunne gjenåpne: «De kapret loven»

Delhaize omgår loven ved å ansette studenter. «Butikker må ha minst fem ansatte for å åpne. De fikk to studenter og ga dem tredagers kontrakter for å ha åpent hver påskehelg.»Protesterer Bertrand DeBlanc.

Til tross for vaktmesterens inngripen, fortsatte de streikende å gjøre sitt arbeid, men borte fra butikkinngangen. «Da vi forklarte situasjonen til klientene, var en stor del av dem støttende.»Arbeidstakerrepresentanten fortsetter. Ifølge ham fant de få kundene som likevel gikk gjennom døren til skiltet en butikk med mange manglende produkter.

Jeg har vært i dette feltet i 22 år, og jeg har aldri sett dette før

For arbeidere er det et nytt hardt slag. «Jeg har vært i denne bransjen i 22 år, og jeg har aldri hørt om dette. De siste dagene har personalet sluttet noe. Med denne annonsen blir han sint igjen.»forklarer Bertrand DeBlanc.

Neste forliksmøte er berammet til 18. april. «en veldig fjern date»angrer. «Jeg holder ut til den 18. Men arbeiderne er så kvalm at det til slutt er de som bestemmer seg for at de ikke vil jobbe lenger. Når butikkene åpner igjen, vet jeg ikke hvordan det blir.«