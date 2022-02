I følge Test Achats må “hastende og drastiske tiltak tas”

Denne forespørselen kommer etter kunngjøringen om at energileverandøren Aeco har stanset aktiviteten over hele Belgia.

Forbrukerorganisasjonen ønsker å samle leverandører, føderale og regionale regulatorer, nettverks- og distribusjonsoperatører og forbrukerrepresentanter for å diskutere strukturelle løsninger for å håndtere denne energikrisen, men også med følgende kriser som landet vårt ikke vil gå glipp av. Det må konfronteres, ifølge henne.

Test Achats forsikrer at situasjonen i Ukraina ikke lover godt for prisutviklingen, ettersom høye priser ikke kommer til å falle med det første. Det er derfor nødvendig å diskutere grunnleggende aspekter som forbrukerbeskyttelse ved leverandørkonkurs, markedssituasjon i Brussel, forbrukeravtale, opprydding på strømregningen mv.

Aktiv i markedet siden 2007 for strømforsyning og siden 2018 for gass, har AECO forsynt ca 10 000 kunder og var kjent frem til begynnelsen av desember 2021 under navnet Energie2030. Eksplosjonen i energipriser har gitt et fatalt slag for aktivismen deres, ifølge Achats-testen. Det er den tredje energileverandøren som blir offer for konkurs etter konkursen til Vlaams Energie Leverandør, søknaden om beskyttelse mot kreditorene fra Watze og den endelige aktivitetsstoppen fra Octa + i Brussel. Flere leverandører har også trukket seg fra Brussel-markedet.

Berørte kunder i Brussel vil bytte til den alternative leverandøren, Engie, etter en 25-dagers overgangsperiode. De står fritt til å sammenligne tilbud og velge en annen leverandør, selv om utvalget er svært begrenset. Et tariffsjokk for disse husholdningene vil være uunngåelig, og tariffene for februar er svært høye.

For Test Achats ligger en del av problemet i mangelen på konkurranse i energimarkedet, «Mangel på konkurranse er dårlige nyheter for alle forbrukere: dette fører ikke bare til en nedgang i tilbudet, men også til en potensiell prisøkning samt Achats-testen forklarer for sårbare familier å finne seg selv uten energi på grunn av mangel på forsyning.” “Hastende og drastiske tiltak må iverksettes for å rette opp denne situasjonen, som Test Achats allerede har fordømt siden 2018 uten en reaksjon fra den politiske verden for å holde tritt med utfordringen.»