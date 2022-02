I følge treneren hans, “er det ikke tid til å legge press på ham igjen.”

Chelsea gjorde jobben tirsdag kveld Med en 2-0 seier over Lilly i den 16. runden av Champions League. Lille, kjempende og frivillig, trodde lenge at de kunne ta en andel, men de kollapset til slutt etter en time. Reist spørsmålet om.

Thomas Tuchell, Blues-trener gjorde også bitre observasjoner: Til tross for suksessen til styrkene hans, var alle spørsmål etter kampen sentrert om “saken” Lukaku. Etter testen hans der sist helg Han rørte bare 7 baller mot Crystal Palace. Belgieren ble faktisk dyttet til benken mot Lille til fordel for Guy Howards.

Med øynene lukket og bundet under den tette parken, så Djevelen London-befolkningens seier på lang avstand, og kom ikke engang inn i kampen på slutten av kampen. Et midlertidig forbud (c) kan virke som en tillatelse for noen, men Tuchell ser det som et forsøk på å beskytte: “Etter en kamp hvor alle fokuserte på det begrensede antallet baller Romelu rørte, skjønte han at det ikke var riktig tidspunkt å legge press og oppmerksomhet på ham igjen. Det er godt å utsette ham litt.” Hertuginne forklarte etter kampen.

Den tyske teknikeren skjelte ut Lukaku for å ha brakt all denne medievanvidden tilbake: “Det er sprøtt, vi snappet en stor hit, og tross alt handler alle spørsmålene om Lukaku. Dette beviser hvor fokusert han er på alt han gjør. Men det er 9 spillere som ikke spilte i kveld. Og fotball er en lagsport.”

Dessverre, i stedet for Lukaku, så Kai Howards starten i det 8. minuttet av kampen. Nok til å få Blues på rett spor og fremfor alt til å bevise overfor skurken at han utvilsomt har tatt det riktige taktiske valget.