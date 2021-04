I første kvartal av Norsk velstandsfond. 45,7 milliarder kroner

Norges statlige formuefond har det største beløpet i verden Den amerikanske porteføljen vant sin kjerneindeks i første kvartal fordi den fokuserte mer på det amerikanske markedet og hentet inn flere eksterne forvaltere.

Norges Bank Investment Management rapporterte onsdag at de hadde returnert 6,6% av eierandelen, eller bare 73% av den totale porteføljen på 32320000 billioner.

“Oppgangen til aksjemarkedet ble i stor grad drevet av finans- og energisektoren,” sa viseadministrerende direktør Trond Grande i en uttalelse.

Nikolai Tanzen, den tidligere hedgefondforvalteren som har kjørt Norges suverene investeringsmiddel siden september, har signalisert at han er klar til å omfavne mer aktiv forvaltning i et forsøk på å generere mer inntekter. Han erkjenner at det vil være vanskelig å få tilbake 10,9% av midlene som ble utbetalt i fjor.

Grande understreket risikoen for et kraftig fall i markedsprisene. Etter at resultatene ble offentliggjort sa han i et intervju at “vi må være forberedt på at ting kan snu og endre seg raskt.”

Samlet sett returnerte disse fondene 4% eller 382 milliarder kroner (45,7 milliarder kroner.) I første kvartal. Utmerkelsen til G-10-valutaen, den best utførte G-10-valutaen i år, barberte 178 milliarder kroner fra den samlede verdien i kvartalet. Fondet, som bare fikk investere i ikke-norske eiendeler, slo basisindeksen med 24 basispoeng. Aksjeporteføljen toppet MSCI Global Index med en økning på 4,5%.

Les: Den norske kronen er den beste G10-mynten i år

Fondet, som ble opprettet for å investere Norges olje- og gassinntekter utenlands på 1990-tallet, er underlagt fornybar infrastruktur for første gang i år, da det utvider sin liste over aktivaklasser for å holde fra aksjer, verdipapirer og eiendom. Den norske regjeringen vil at mer enn 2000 av de 9000 selskapene skal trekke ut disse midlene som en del av en plan som skal sikre at de ikke blir utsatt for klima- eller sosial risiko, spesielt i fremvoksende markeder.

Fondet mistet 3,2% av sine renteinvesteringer i siste kvartal og fikk 1,4% i sine eiendomsaksjer.

– Med hjelp av Stephen Trelor

(Føre til aksjegevinster. Den forrige versjonen justerte verdien av fondet.)