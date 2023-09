Motormessig er grensene mellom Brussel og de nærmeste omgivelsene klare. Hvis flertallet av husholdningene i Brussel lever uten bil, er dette ikke tilfelle i det hele tatt i den flamske randen, hvor antall kjøretøy per husholdning er nærmere BW enn hovedstaden. Dette kommer frem av data nylig publisert av Statbel.

I Brussel eier ikke 54,5 % av familiene bil… med store forskjeller etter kommuner: Her er detaljene etter region (infografikk)

I Brussel-regionen er det omtrent 0,57 kjøretøy per husstand. I San Jose og San Gil når denne raten 0,33 og 0,34 kjøretøy per husholdning, den laveste i landet. Det er ingen kommune i Brussel som overskrider terskelen på én bil/én husstand.

På den annen side, i den flamske randen, overskrider alle kommuner denne satsen, bortsett fra Drogenbos (0,97 biler per husholdning). I 19 kommuner i utkanten av Brussel er gjennomsnittet ca 1,2 biler per husstand. Dette er et tall høyere enn landsgjennomsnittet.

Den mest motoriserte kommunen er Rod Saint-Genis, med et gjennomsnitt på 1,44 biler per husstand. Følg deretter Overijse, Meise og Beersel. På den annen side finner vi det laveste antallet kjøretøy i Drogenbos, Vilvoorde og Zaventem. Men selv den minst motoriserte kommunen ved Randen, Drogenbos, viser en høyere sysselsettingsgrad enn Brussel-kommunen med det høyeste antallet biler per innbygger (Woluwe-Saint-Pierre).

Det vallonske Brabant viste seg imidlertid å være mer motorisert enn Rand. Spesielt finner vi i Young County kommunen med høyest sats i landet: Lassen, med 1,69 biler per husstand.