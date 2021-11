I Frankrike representerer en moske og to tyrkiske sentre Lorraine-kors

En moske i Øst-Frankrike og to tyrkiske samfunn er merket med Lorraines kors, tradisjonelt sett på som et symbol på gaulisme og motstand, «» lærte vi søndag fra påtalemyndigheter og muslimske tjenestemenn.Avtrekker“.

“Etterforskningen vil bli gjennomført“

I Pontarlier er krusifikser festet på veggene til Philippe-Grenier-moskeen og på veggene til Pontarlier Turkish Association, sa AFP Abdullah Zakri, leder av den nasjonale overvåkingsorganisasjonen for kampen mot islamofobi.

AFP fortalte sin leder Boubaker Lamamra at merkelappene i moskeen ble lagt merke til av troende som deltok i søndagsmorgens bønner.

Philip-Granier-moskeen er allerede skadet.Dette er første gang jeg har sett Lorraines kors“, forklarte Boubaker Lamamra.

Symbol på protest, en “provokasjon”

Bruken av Lorraine-korset som et symbol på motstand “Vi er motstandere av islam“, Han evaluerte ved å se på en handling i disse taggene”Islamsk hat“.

“Vi fordømmer denne stimulansen på det sterkestesa Abdullah Zakri.

“Det er veldig overraskende for oss at Lorraines kors (…), men (…) vi er i en helt rett linje mot presidentvalget og for tiden (…) forsterker hatefulle ytringer handlinger.“De er anti-muslimer,” la han til.

Abdullah Zakri er tilbake”Usunt klima“Noe rundt og skremmende islam”Auksjon“Det vil vare for ham”Frem til presidentvalget“.

Når presidentvalget nærmer seg i april 2022 – presidenten som ennå ikke har gitt uttrykk for sin vilje må være representert av Emmanuel Macron – er den franske politiske arenaen i uro når han går inn på banen til den tidligere Figaro-journalisten.