I fremtiden kan NRI komme fra disse landene

Slik det ser ut, kommer de fleste NRI-er utenfor India fra Midtøsten eller den engelsktalende vestlige verden. Førstnevnte opererer hovedsakelig i land som UAE, Saudi -Arabia, Qatar, etc. Disse er (for det meste) permanent bosatt eller ansatt i land som USA, Canada, Storbritannia, Australia, New Zealand og Irland. Det er også en begrenset tilstedeværelse i medlemslandene i EU. Dette inkluderer IT -fagfolk som jobber med kontrakter, gründere og ledere som driver andre indiskeide selskaper.

Selv om preferansen for engelsktalende land kan fortsette, kan det være et overraskelseselement ettersom andre land kan begynne å ta igjen.



Hovedårsaken til at utenlandske arbeidere og nybyggere i sine egne land tillates er mot demografiske forventninger. Sistnevnte gir informasjon om endringen i et lands befolkningsprognoser-ved å legge til, alder, yrke og forskjellige andre kriterier-i de kommende tiårene. Noen ganger handler det kanskje ikke om størrelsen på befolkningen, men den forventede mangelen på kritisk arbeidsstyrke i spesifikke yrker – yrker eller yrker. Dagens regjering trenger å planlegge både for å balansere den anslåtte befolkningen og underskuddet på okkupasjonen. Dette må gjøres for å holde motorene i økonomien i gang og for å støtte landets skattedynamikk. En aldrende befolkning krever mer sosial sikkerhet. Dette suppleres med fremskritt innen vitenskap og medisin, og dermed en høyere gjennomsnittlig levetid. Det som gjør ting verre for disse landene er nedgangen i fruktbarhet og økningen i migrasjon av unge mennesker til andre land i samme region. EU er et typisk eksempel på at borgere i medlemslandene har frihet til å arbeide uten noen begrensninger. Ingen av disse hjelper fordi hvert land trenger en høyere prosentandel av befolkningen i skattebetalingsbraketten for å støtte sine budsjettutgifter.

Og der ligger dynamikken på destinasjonene hvor arbeidsstyrken, gründere og fremtidige generasjoner av indianere kan legges til. Og indianere er alltid i forkant med å følge denne trenden. De er ukontroversielle, hardtarbeidende og tilpasningsdyktige til den lokale kulturen. Indianere utfordrer ikke status quo for innbyggere og innbyggere.

Land som Japan, Russland, Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal, Hellas, Sør -Korea, de baltiske statene (Litauen, Latvia og Estland) og skandinaviske land som Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island er attraktive nye bosettingsdestinasjoner .

Utfordringen, sammenlignet med den engelsktalende vestlige verden, vil være språk. De fleste av disse landene tilbyr langsiktige og med tiden statsborgerskap for kandidater som er åpne for å lære det / de lokale språket (e). Mange yngre indianere – 25-40 år gamle – vil sannsynligvis flytte, få jobber og bosette seg på disse kommende destinasjonene. Å lære fremmedspråk er lettere i en yngre alder.

Skiltene kan allerede sees. Tyskland, Frankrike og Russland gjør sitt beste for å tiltrekke seg indiske studenter til forskerstudier. Å lære det lokale språket er en standard snarere enn et unntak mens du studerer. De baltiske statene tiltrekker indiske studenter innen medisin og ingeniørfag, og gebyrene er rimelige. Indiske fagfolk, spesielt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kommer i større antall til å jobbe i disse landene. Selv enkeltpersoner og indiske forretningsmenn med høy formue ser nærmere på overnattingsmulighetene som tilbys av mange av disse landene gjennom deres oppholdsprogrammer ved å investere i eiendom. Flere og flere ambisiøse selskaper åpner sine representasjonskontorer. Flertallet av visumalternativene har to hensikter. Det betyr faktisk at veier er tilgjengelige for det første ikke -immigrantvisumet som kan konverteres til status som permanent bosatt.

I løpet av de neste to til tre tiårene vil denne trenden bli synlig. Men vi lager nå potensielle destinasjoner for neste generasjon NRI !!