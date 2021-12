I G7, sterke advarsler til Iran og Russland

«Iran har fortsatt tid til å komme og godta denne avtalen,» sa han, og oppfordret Teheran til å komme med «dette er siste sjanse», «med et seriøst forslag».

– Det er viktig at han gjør det fordi vi ikke vil tillate Iran å skaffe seg atomvåpen, sa Lis Truss på en pressekonferanse i Liverpool, nord i Storbritannia.

Forhandlinger for å redde Irans atomavtale: sjansene for suksess er små



Indirekte samtaler mellom Iran og USA, spesielt av europeere, ble gjenopptatt i Wien i slutten av november i et forsøk på å gjenopplive 2015-avtalen for å hindre Den islamske republikken i å skaffe seg en atombombe.

Amerikanerne trakk seg fra talen i 2018, under president Donald Trump, og gjenopptok sanksjonene mot Teheran og frigjorde seg gradvis fra restriksjoner på atomprogrammet som svar.

"Massive konsekvenser" av Moskva-angrepet på Kiev

Joe Biden, USAs nåværende president, har sagt at han ville være villig til å gå tilbake til avtalen hvis Iran returnerer til sine løfter, men samtalene som ble gjenopptatt etter en fem måneder lang våpenhvile som startet i april ser ut til å ha stoppet.

Vestlige nasjoner har anklaget iranere for å ha trukket seg tilbake fra våren. USAs diplomati mistenker åpent at fiendelandet ønsker å vinne tid samtidig til å utvikle sitt atomprogram, som bringer det nærmere og nærmere bomben.

Ukraina: Russiske troppebevegelser i sentrum av vestlige bekymringer



Washington har nylig advart Teheran om ikke å følge denne tilnærmingen lenge, og bekreftet at en mer tvetydig plan B var under utarbeidelse. Men dette er første gang landet, som er part i avtalen, har sagt at det er siste forhandler.

I følge Liz Truss har G7-utenriksministrene sluppet løs en samlet front mot Moskva, som Vesten i flere uker har anklaget for å forberede seg på en mulig invasjon av Ukraina, til tross for Kremls fornektelser.

Liverpool-møtet fremhevet det faktum at, ifølge den britiske ministeren, “den mest forente stemmen til G7-landene, som representerer 50% av verdens BNP, og de vil ha en massiv innvirkning på Russland.” Infiltrasjon i Ukraina “.

Trusselen om enestående sanksjoner er designet av Washington de siste dagene, spesielt av president Joe Biden, som møtte den russiske utsendingen Vladimir Putin.

En amerikansk tjenestemann i Liverpool lovet lørdag at den nye ukrainske krisen kunne løses «gjennom diplomati».

For dette formål har den amerikanske regjeringen kunngjort at den vil sende sin understatssekretær for Europa Karen Danfried til Ukraina og Russland fra mandag til onsdag for å søke «diplomatisk fremgang for å få slutt på konflikten i Donbass». Ukraina, “Ved å implementere Minsk-avtalene”.

Disse avtalene som ble oppnådd i 2015 for å få slutt på krigen som brøt ut for ett år siden mellom Kiev og pro-russiske separatister i den ukrainske regionen ble ikke respektert.

Den amerikanske tjenestemannen hadde allerede advart at “hvis Russland bestemmer seg for ikke å følge denne diplomatiske veien”, vil det ha “massive konsekvenser og betydelige kostnader, og G7 er fullt integrert i dette”.