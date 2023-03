«I går og i dag»: 100 år senere gjenskaper prinsesse Elisabeth et ikonisk bilde av dronning Elisabeth av Belgia

Dronning Mathilde og prinsesse Elizabeth ankom den egyptiske hovedstaden Kairo tirsdag. De begynte sitt tre dager lange oppdrag med å besøke en utstilling dedikert til reisene til dronning Elizabeth (1876-1965), oldemor til tronfølgeren, til Egypt. Besøket til dronning Mathilde og prinsesse Elizabeth er ment å hylle konen til kong Albert I, som har besøkt faraoenes land ved flere anledninger. En av hans reiser fant sted for nøyaktig et århundre siden.

100 år senere poserer prinsesse Elizabeth på balkongen til et hotell ved bredden av Nilen der oldemoren hennes bodde. Dette bildet ble symbolsk delt spesifikt på sosiale nettverk til Det kongelige slott. «Igår og idag«, kan vi lese på Instagram.»For 100 år siden bodde dronning Elizabeth ved bredden av Nilen på det samme hotellet som dronningen og prinsesse Elizabeth bor på i dag. Publikasjonen er ledsaget av et originalt fotografi tatt for over et århundre siden.

Planen for denne turen

Dronningen og datteren hennes åpnet klokken 17.00 lokal tid (16.00 belgisk tid) en utstilling dedikert til den tredje dronningen av belgierne på Baron Emphain Palace, hvor hun har vært kjent i en måned. Kona til Albert I ble fascinert av Egypt, og utstillingen viser at denne lidenskapen ble født da hun var 15 år gammel, under en tur til Middelhavet med tanten, keiserinne Sissi. I mars 1911 vendte hun tilbake til Egypt på et privat besøk med mannen sin, kong Albert I, som i mellomtiden hadde besteget tronen. Disse turene er omtalt i denne utstillingen, men det legges vekt på hans tredje tur i 1923, hvor han fikk det privilegium å delta på den offisielle åpningen av Tutankhamons grav. Syv år senere, i 1930, ville han returnere til Egypt igjen på et offisielt besøk.