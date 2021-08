I hagen | Et blunk for god helse | Hagearbeid

I de siste årene har arborister fokusert betraktelig på trerotkrage, og identifisert en rekke vanlige lidelser som kan føre til redusert trehelse eller dødelighet.

Rothalsen til et tre kan defineres som området til den nedre delen av stammen som passerer fra stammevevet til rotvevet. Det er vanligvis forbundet med basalblitsen, eller bagasjerommet, som er den bredeste delen av stammen som stikker ned i bakken.

Friske trestammer har vanligvis en veldefinert bluss på bakkenivå. Imidlertid har mange urbane trær ikke en identifiserbar stambluss på bakken. I noen tilfeller kan den ene siden av stammen ha en normal bluss, mens inspeksjon av den andre siden av treet avslører ingenting.

Hvis du ser deg rundt i nabolaget eller en lokal park, kan du ofte finne trær som ikke ser ut til å ha bluss på stammen. En erfaren arborist jeg pleide å jobbe med omtalte disse trærne som “telefonstolper” siden basene deres ser ut som en, med liten eller ingen bluss på bakkenivå.

I disse tilfellene har rotkragen blitt begravet av en eller annen grunn. Mange ganger ble treet utilsiktet plantet for dypt til å begynne med. I andre tilfeller kan stamflammen ha blitt begravet etter planting. Dette skjer vanligvis ved grunnutjevning knyttet til byggeprosjekter, men er noen ganger et resultat av landskapsarbeid rundt treets bunn.

Uansett årsak kan en begravd rotkrage påvirke helsen til treet, ettersom jord og mulch er i kontakt med stammevevet. Over tid kan jordens trykk mot stammen begrense veksten og kvele treet. Dette er vanligvis en treg prosess, men jeg har sett det forekomme hos unge trær plantet i fattig jord.

Selv der stammebegrensning ikke er et problem, fanger jorden en stor mengde fuktighet i nærheten av barkvevet, og barken til de fleste trær utviklet ikke motstand mot konstant fuktighet. Resultatet kan være en høyere dødelighet av vanlige rotsykdommer som Armillaria og Phytopthora, eller ganske enkelt fremme av råte og forfall i stammesår som er nær jordoverflaten.

Tilstedeværelsen av jord mot stammen kan også forårsake vekst av røtter som kommer i kontakt med det nedgravde stammevevet. Selv om røttene kan vokse sammen med suksess, kan ikke rot- og stammevevet. Resultatet er en “ringrot” som begrenser veksten av stammen og kveler treet over tid.

I noen tilfeller har jeg funnet ringrøtter som omgir stammen helt, noe som fører til langsom tilbakegang og for tidlig død av treet. Imidlertid begrenser de fleste skvetterøtter bare veksten i en del av stammen. I disse tilfellene kan en del av bagasjerommet bli mindre eller helt fraværende.

Enkelte arter, som den røde lønnen (Acer rubrum), den norske lønnen (Acer platanoides), den hvite furu (Pinus strobus), den blå granen (Picea pungens) og andre, har en større tilbøyelighet til utvikling av ringete røtter, oppnå tilstrekkelig plantedybde. og sporing av rotkragen over tid er utrolig viktig.

Arborister utfører rothalsutgravninger i unge og gamle trær som viser tegn på de nevnte lidelsene. Ofte kan bare det å grave skitt rundt stammen gjenopplive mye av stresset på planten, noe som resulterer i bedre helse senere i livet. Andre ganger brukes en rothalsgraving for å identifisere problemet på riktig måte, og det hjelper kanskje ikke hvis røttene er for store til å kutte, eller hvis treets helse har blitt påvirket for drastisk av stress. Sist.

Hvis du er interessert i å lære mer om rothalsforstyrrelser, vil Vermilion County Master Gardeners og jeg være vertskap for en workshop 21. september i Douglas Discovery Garden i Danville. Bli med oss ​​for å lære å identifisere vanlige rothalsforstyrrelser i feltet og grave for å rette dem. Informasjon og påmelding er inne go.illinois.edu/RootCollar.