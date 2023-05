«I Have the Fiber»: Feber blusser opp for Proximus-fiber

Som vi vet, jobber Proximus hardt for å rulle ut det fiberoptiske nettverket i stor skala, ikke uten å irritere forbrukere som er sinte over økningen i abonnementsprisene deres, som ble bemerket i mars i fjor av telekommunikasjonsmeglertjenesten for sine tjenester. Siste årsrapport.

For å overbevise folk om fordelene med teknologien, som den beskriver som «fremtidens internett», lanserte operatøren nylig en stor kommunikasjonskampanje innen musikk, bare for å kartlegge livsstilen som fiber kan tilby sine brukere. «En invitasjon til å ta kontroll over hjemmet ditt og nettverket ditt» Tittel Jeg har fiberensa kampanjen justerer Proximus-fibrene med den uimotståelige rytmen til slaget Feber av Peggy Lee, besøkt av den unge belgiske artisten Rory som nettopp har gitt ut sin første EP (utvidet spilldvs. et utvidet opptak sammenlignet med singelen), Sesongbestemt i helvete. «Hans kraftige stemme passer perfektmyndiggjøring som vi ønsket å introdusere til kampanjen vårsier byrået. Tilgjengelig på denne musikkradioen Feber / fiber Kommer til live i et TV-spot vakkert regissert og produsert av Brice VDH (tildelt på Victoires de la Musique for vi Julien Dore, som også jobber på Angèle, Roméo Elvis, Clara Luciani, Girls in Hawaii, etc.) og Disturb Studio, produksjonshjemmet til brødrene Emeline og Julien Fouya. Filmen har en hyper-tilkoblet, dynamisk og åpenbart glad mor, som multipliserer aktiviteter med letthet og flyt, takket være en fiber som Proximus beskriver som «En sann oppfordring til å kontrollere hjemmet og nettverket ditt, uansett familiesituasjon eller behov«. Kampanjen er også synlig på TikTok ettersom skaperne gir mer pedagogisk innhold om fordelene med fiber. Vi snakker også om følgende nyinnspilling Målretting mot små og mellomstore bedrifter. READ Magnora utgjør et mystisk flytende vindselskap