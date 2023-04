I Istanbul, en måned før presidentvalget, har Erdoğan et slått håp – frigjøring

Noen hundre mennesker venter på ankomsten til Ekrem Imamoglu, byens opposisjonsordfører, på denne ledige tomten i Kartal, et distrikt i den østlige utkanten av Istanbul. 14. mai, en måned før president- og lovvalgene i Tyrkia, er tiden her ikke for spenning, men for rolig og fast håp. «Inch’Allah, denne tiden vil være perfekt», Sihan (24), som hadde kommet for å delta på et politisk møte med to av slektningene hans, var en kelner på en kafé. «Jeg tror vi vinner» sier han selvsikkert.

Denne fredagen er det snakk om en seremoni for å starte byfornyelsesarbeid i Istanbuls forsteder som involverer oppgradering av bygninger til jordskjelvbestandige standarder. Ekrem Imamoglu hadde muligheten til å kampanje til støtte for Kemal Kilidaroglu, lederen for det republikanske partiet (CHP, venstre) og presidentkandidat for «Seks bordet». President Erdoğans tidligere ministre.

«Jeg har aldri sett en så katastrofal økonomisk situasjon»

Kemal Kilicadaroglu, en lite attraktiv og omstridt skikkelse i opposisjonsblokken, har vært ført i kampanje av ordførerne i Istanbul og Ankara, Ekrem Imamoglu og Mansur Yavas, siden han ble nominert som presidentkandidat.