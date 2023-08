I Japan, en uendelig ventetid på et utenomjordisk svar på en melding sendt i 1983

Noen mennesker venter på telefonsamtaler fra sine kjære eller deres følgesvenner. Andre lengter etter å motta en utenomjordisk melding. I Japan har et team av astronomer brukt et tungt logistikksystem for å fange opp et mulig signal fra hinsides Jorden. Emnet for denne interessen ble rapportert tirsdag 22. august 2023 i American Weekly Newsweek.

I august 1983 fikk to japanske astronomer, noe utilsiktet, den geniale ideen å bruke et teleskop til å sende en melding innebygd med tretten kart, som beskrev utviklingen av livet på jorden, kunnskapstilstanden om solsystemet og en sprø setning: «Hei, er det noen der?». Radiosignalet ble sendt til Altar, en stjerne 16,7 lysår fra Jorden.

Radioteleskop med en diameter på 64 meter

Det tok tjue år å fastslå at Masaaki Morimoto og Hisashi Hirabayashi bare misbrukte alkohol i liten grad, melder nettstedet Gizmodo. Men nesten fire tiår etter denne nysgjerrige nyheten prøver deres etterfølgere å fange et svar fra potensielle romvesener ved mottaksstedet.

Siden 22. august har et team fra Hyogo University i Sør-Japan plassert et radioteleskop på 64 meter i diameter ved Saku i Nagano Prefecture. Forskere anslår at 22. august er den mest sannsynlige for å få noen symptomer. Savnet. I et land preget av ødeleggelsene av atomvåpen, inntar science fiction en fremtredende plass i kulturen.

En «UFO» landsby

Noen landsbyer har utnyttet denne interessen for utenomjordisk liv for å utvikle lukrativ turisme. En belgisk kanal rapporterte i mai i fjor at Lino, en liten by med 5000 mennesker i Fukushimas Dade-distrikt, hadde sett nesten 500 UFO-observasjoner i løpet av et år. Radio-tv fra det franske samfunnet (RTBF). Den lille byen er hjemsted for fremmede statuer, skip og til og med et museum dedikert til ufologi.

