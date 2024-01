I kveld: Slovenia avslører seg selv, Norge og de baltiske landene i semifinalen!

Det er en ny lørdag med nasjonale eksamener for Euroworld. Estland begynner jakten på sin neste representant i Malmø, Norge og Litauen fortsetter sine nasjonale kåringer og Slovenia vil fremføre Ryvens sang under en spesiell sending.

18.15 – East Lal semifinale (Estland)

Come to Tart av Tõnis Niinemets og Grete Kuld til semifinalen i Eesti Laul. 15 kandidater vil konkurrere i følgende rekkefølge:

Kun fem av artistene som konkurrerer i kveld vil kvalifisere seg til finalen 17. februar! For dette vil en samlet avstemning mellom juryen (50 %) og publikum (50 %) gjøre det mulig å avgjøre mellom dem. Fem heldige vinnere blir automatisk med i de fem kvalifiseringskampene i finalen.

19:50 – Andre semifinale i Melody Grand Prix (Norge) 🐦

Melodi Grand Prix 2024 fortsetter i dag, med Fredrik Solvang og Marion Ravn som presenterer live fra NRK-studioene i Marianlist. I denne nye semifinalen vil seks spillere kjempe om 3 plasser i finalen. Her er de:

Valgbarhet avgjøres i sin helhet gjennom elektronisk avstemning. Du kan se programmet på nettsiden Melodi Grand Prix.

20.00 – Andre semifinale i Eurovizija.LT (Litauen)

Vi møtes i LRT-studioet i Vilnius for den andre finalen i Eurovizija.LT. Presentert av Gabrielė Martirosian og Nombeko Augustė Khotseng, vil følgende åtte kandidater konkurrere om kvelden (spilt inn tidligere i uken):

Kveldens to finalister avgjøres ved en samlet avstemning av allmennheten (50%) og eksperter (50%) bestående av Iva Narkude, Ramunas Silnis, Vytautas Bigus, Christopas Naraskevicius og Iva Jasimauskaide (landsrepresentant). Eurovision 2018).

21.00 – Misija Malmo (Slovenia)

Det er en stor dag for Slovenia! Den slovenske representanten fra Malmö, Revan, vil introdusere oss for sangen hans Veronica ! møte TV Slovenija 1 Klokken 20 Missija for å delta på premieren av tittelen i Malmö.

Showet vil bli presentert av Diln Artak og vil fokusere på artistens reise gjennom den slovenske musikkindustrien. Han vil vise fram repertoaret sitt og synge sammen med flere musikalske gjester under showet.

VeronicaDet vil vises på et fremtidig album.»havfrue» og helt basert på det slovenske språket Veronika Teseniska (Også kjent som Veronica av Desenice). Raven deltok i låtens skriving, komposisjon og produksjon sammen med Bojan Civjetiganin (Joker Outs frontmann, fjorårets slovenske representant), Klavdija Kopina, Peter Koo, Martin Bejak og Danilo Kabel. Den offisielle musikkvideoen blir offisielt lansert på slutten av spesialshowet kl. 21.00.

God kveld alle sammen, måtte skjebnen favorisere dine kjære!

