I Lampedusa oppfordrer Meloni og van der Leyen til solidaritet fra europeere.

Mellom mandag og onsdag ankom rundt 8500 mennesker, mer enn hele Lampedusas befolkning, på 199 båter, ifølge tall fra FNs organisasjon for migrasjon.

Migrasjonskrisen har vært gjenstand for intens diplomatisk aktivitet i tre dager. En telefonkonferanse på lørdag samlet de franske, italienske og tyske innenriksministrene, en representant for det spanske presidentskapet i Rådet for Den europeiske union og fru Johansson.

Konferansen ble foreslått av den franske ministeren Gérald Darmanin, som allerede hadde møtt sine italienske kolleger Matteo Piantedosi og den tyske motparten Nancy Faeser fredag ​​morgen.

Mr. Thurman skal til Italia.»I de kommende dager«Ms. Meloni og president Emmanuel Macron ble enige om lørdag,»Styrke samarbeid (…) på europeisk nivå for å finne effektive, umiddelbare og langsiktige løsninger på denne krisen«, ifølge Paris.

Det europeiske rådspresident Charles Michel kunngjorde søndag at spørsmålet om immigrasjon vil stå på menyen på to toppmøter som er planlagt i oktober, og den italienske diplomatiske sjefen Antonio Tajani sa at han ønsket å tvinge det inn på blokkens agenda. Generalforsamling neste uke i New York.

Lampedusa ligger 150 km utenfor den tunisiske kysten, og er et av de første stoppestedene for migranter som krysser Middelhavet i håp om å nå Europa. Hvert år om sommeren tar titusenvis av mennesker til sjøs på provisoriske båter.

«Migrantpresset som Italia har opplevd siden begynnelsen av dette året er uutholdelig.«, regjerte Meloni, som leder en høyre- og høyreekstreme koalisjon, fredag.