I likhet med Novak Djokovic er de klare til å miste seg selv i konkurranse: å dykke inn i hodene til topp uvaksinerte idrettsutøvere

Dommen ble avsagt onsdag, med uvaksinerte spillere utestengt fra å delta i Australian Open. Delstaten Victoria, som arrangerer Australian Open i Melbourne i januar, har annonsert at ikke-vaksinerte spillere ikke vil bli fritatt. Så la oss hoppe over Novak Djokovic-serien. Novak Djokovic, verdens nr. 1, uvaksinert, bør ikke sette sine ben på Rod Laver-arenaen tidlig i 2022. Og han er langt fra den eneste toppidrettsutøveren som har avvist regjeringsvaksinen, noe som ikke er tilfelle i den profesjonelle idrettsverdenen. Vaksine-mistenkte kan ikke rømme. Grekeren Stephanos Tsitsipas, som gjentatte ganger motsatte seg vaksinen, kan også trekkes frem som verdens nr. 3, basketballspilleren Kyrie Irving (en av NBA-figurene), selv om man foretrekker prinsippene til et av de sosiale nettverkene. De mest kjente konspiratørene i Amerika.