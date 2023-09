I Marokko, var bygningene sterke nok til å tåle jordskjelvet? Svar av Pascal Cohen, en arkitekt basert i Casablanca

Marrakech, som de fleste storbyer, byr på bygninger fra ulike perioder side om side.

Bygninger oppført de siste tiårene skal utformes etter seismiske motstandsstandarder.

«Siden 80- og 90-tallet har alle bygninger blitt bygget etter seismiske standarder.» Med henvisning til Pascal Cohen. «I dag i Marokko, en bygning, et privat hus, et konferansesenter, et museum eller et konferansesenter… myndighetene som utsteder byggetillatelser, de sjekker disse planene og gir deg tillatelse til å bygge bare hvis disse planene respekterer internasjonal seismisk motstand standarder.»

Ingen bygning kan bygges i Marokko uten jordskjelvmotstand.

Så nyere bygninger må bedre motstå støt.

Dette gjelder også eldre bygninger designet i visse perioder hvor det var særlig interesse for byggematerialer og -teknikker: «Alt bygget under det franske protektoratet på 50- og 40-tallet var veldig motstandsdyktig og av veldig høy kvalitet» Pascal Cohen kommenterer. «L«Bygninger bygget på 1950-tallet eller senere år er fine.»

Men andre bygninger, fra andre perioder, mangler denne motstanden. Det er bygninger fra 60- og 70-tallet som ble bygget veldig raskt og med materialer som ikke alltid var av høyeste kvalitet.

Og det er veldig gamle og skjøre bygninger, spesielt i små gater Medina, verdensberømte. «Dette er svært gamle bygg og vedlikehold trenger ikke gjøres over tid. Når et sjokk som fredag ​​kveld kommer, betaler vi prisen fordi vi ikke overholder denne tradisjonen.»