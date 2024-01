«I Missed Everything», Helena (Star Academy) Fremtidig avtale? Hun bryter sammen i gråt etter vurderingen

Denne onsdagen 10. januar 2023 hadde Star Academy-studenter sin tredje vurdering av uken dedikert til sang. Men treningen går ikke som planlagt for Helena, som bryter sammen i armene til kameratene.

Skjermbilde av TF1

nårHelena Deretter kunne jeg se at noe skjedde Avskaffelse av Djebril, Bonnie var sikker på at det ikke ville komme noen rangeringer denne uken. Dessverre for henne ble det motsatte rapportert av Michael Goldman, som satte praktiserende artister på agendaen. Et maraton med seertall. Egentlig er det ikke en, ikke to, men Fra og med mandag ble det denne uken gjennomført tre prøver av lærerstaben. Når vi ser på spådommene til de siste eliminatorene, fikk hver av dem en sjanse, som avslørt i videoen her:

Helena bryter sammen i tårer over at sangen hennes ikke ble dømt

Etter teatertesting er en anbefaling tilsvarende Julian slått ned, LennyHelena, Stein Og Skrive ut Malika foreslår en koreografi til Benjellen. Denne onsdagen 10. januar sang tre av dem salmer Kendji Krak avla et overraskelsesbesøk til studentene For å få sin dyrebare billett for resten av kampen. I likhet med bestevenninnen Leni tok Helena et valg Mors øyne, en tittel han dedikerte til sin fargerike mor og slottsikonet Brigitte. Men å se Hans skuffede ansikt når han forlater rommetHun gjorde ham virkelig ikke rettferdighet.

Pierre er favoritten i seertallene ifølge Helena

«Det var ille, jeg savnet alt», Han sa det vanlige klasseansiktet til klassekameratene og var egentlig ikke begeistret. Kendji Girac trøstet henne ikke med sin opphetede kommentar: «Kompleksitet er sant… Jeg sa til deg, rytmen til denne sangen er ikke enkel. «Med tårer i øynene og i armene til Axel torde ikke Helena, skyldfølelse for å savne båten. «Nei, men det gjør meg vondt … jeg gjorde det tusen ganger bedre på øving. Hundre ganger bedre, til og med. Ikke bry meg, Pierre kommer til å få det.»hun sa.