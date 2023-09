I møte med kritikk utover årene forsvarer Biden sin beslutning om å stille som president: «Trump er fast bestemt på å ødelegge demokratiet»

«Mange mennesker fokuserer på alderen min,» sa den 80 år gamle amerikanske presidenten. «Jeg forstår det, tro meg, jeg vet det bedre enn noen andre,» sa han under en innsamlingsaksjon i New York med Broadway-artister.

«Jeg stiller fordi demokratiet er i fare. Fordi vi vil stemme igjen i 2024 om demokratiets fremtid. La meg være tydelig: Donald Trump og hans republikanske støttespillere er fast bestemt på å ødelegge det amerikanske demokratiet,» sa demokraten. , i november 2024, for å møte igjen den tidligere republikanske presidenten.

Målingene følger hverandre, og i likhet med Joe Biden anser flertallet av velgerne ham for gammel til å stille.

Den amerikanske presidentens kampanje, som inkluderte ros for hans gode økonomiske resultater og hans ambisiøse industrielle utvinningsplaner, har så langt ikke klart å skyve disse bekymringene om alder og energinivå til Det demokratiske partiet i bakgrunnen.

For noen dager siden gjentok den innflytelsesrike demokratiske spaltisten David Ignatius disse bekymringene i en spalte for Washington Post som skapte oppsikt i Washington.

Mens han uttrykker sin «beundring» for den demokratiske presidenten, mener redaksjonen at han ved å representere Joe Biden «risikerer å velte hans største prestasjon med å stoppe Trump».

Spørsmålet om alder er imidlertid ikke så lett for den tidligere republikanske lederen. Donald Trump, 77, insisterte under et intervju som ble sendt søndag på NBC at Joe Bidens problem ikke er hans 80 år, men «hans inkompetanse».

Selv om nåværende meningsmålinger viser at aldersgapet mellom de to er smalt, foretrekker amerikanere Mr. Mer bekymret for Biden.