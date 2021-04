I nærheten av å fullføre det ‘frosne’ landet!

Arendelle: Verden Frossen Hong Kong fortsetter å ta form i Disneyland. Det nye temaparkområdet ble kunngjort i 2016, og fans er glade for å se den nye verden ta form.

Twitter-bruker HKDL Fantasy Den store scenen delte flere bilder som viser den kontinuerlige fremgangen i bygningen, samt maskeskulpturen som hjelper Elsa med å designe det ikoniske fjellet som skapte isslottet hennes.

Den tidligere annonserte konstruksjonen vil omfatte bygging av en bygning for turen Alltid frossen, Som vil være lik den eksisterende turen i den norske paviljongen til Epcot World Showcase. Disney Park Ride tar gjestene med på en magisk reise gjennom Arendale Kingdom, hvor de ikke bare ser Elsa, men også hennes eventyrlystne søster Anna og den alltid omfavnende snømannen Olaf.

Disney World beskriver dem Alltid frossen Tyngdekraft:

Arendale: Bygging pågår den nye berg- og dalbanen som vil være en del av World App Frossen. Turen kalles Wandering Okans glidende snøscooter. Håper det blir en slags flott sommertrompet når turen åpner!

Skrev Disney Parks-bloggen Om den nye delen:

Arendelle: Verden Frossen Det ble først kunngjort på D23 Expo i 2016 som en del av en flerårig utvidelse som foregår på Disneyland Resort i Hong Kong. Det nye området vil bli kalt Fantasy Springs, i tillegg til verden Frossen, Vil være et område dedikert til den berømte Disney Princess Robens.

Besøkende til Fantasy Springs-området kan se det ikoniske tårnet i Rapunzel og ri på en attraksjon som tar dem med på et eventyr gjennom Rapunzels storslåtte dag. Ri Disney Vicky beskrevet:

Gjestene går ombord på gondoler for Robensls romantiske båttur “Best Day of All Time” Rapunzel Turer med Flynn Rider For Lantern Festival. Tallrike glødelamper belyser tyngdekraftens høydepunkt, mens Rapunzel og Flynn synger den ikoniske sangen “jeg ser lyset“, Fører til en uforglemmelig konklusjon.